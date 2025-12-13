Son Moix merece una alegría

El Mallorca necesita dar una alegría a Son Moix. Los números de los bermellones ante su público no engañan y el propio Jagoba Arrasate lo reconoció ayer en rueda de prensa. No son muchos los días en los que los aficionados se han marchado contentos a casa tras un choque de los suyos, aunque esperan que esta tarde, cuando concluya el partido ante el Elche (16:15 horas/DAZN), puedan estar celebrando los tres puntos en el que será el último partido en casa de 2025. Un triunfo que servirá para salir del descenso, a donde cayó anoche tras ganar el Girona (1-2) a la Real Sociedad.

Los bermellones, cerquita ya de poner el cierre a la primera vuelta, están lejos de lo esperado. Catorce puntos, solo tres victorias y dudas prácticamente en cada partido les dejan viviendo siempre con el peligro de las posiciones de descenso. Por eso, ganar hoy al conjunto ilicitano tras dos empates ante rivales directos como Osasuna y Oviedo sería un impulso para ellos y les acercaría a la mitad de la puntuación que históricamente ha dado la permanencia.

El duelo de esta tarde, además, abre de nuevo una semana exigente en lo emocional, por lo que está en juego, como en lo físico, al jugar tres partidos en menos de siete días, dos de ellos fuera de casa. Tras medirse al Elche, el martes tocará visitar Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña en la Copa del Rey, mientras que el viernes será el turno de jugar en Mestalla frente al Valencia, otro rival metido en la lucha por no descender.

La mejor noticia para esta semana, que puede ser decisiva, es la recuperación para la causa de Raíllo, Leo Román y Toni Lato. En el caso del primero, operado hace pocos días de una fractura en el pómulo, está para jugar con una máscara protectora. Por su parte, el guardameta regresa tras varias semanas fuera, al igual que el lateral, que se lesionó frente al Atlètic Sant Just.

Con el ‘21’ de vuelta y apuntando al once, salvo que se imponga el criterio de los médicos, Arrasate únicamente contará con la baja de Samu Costa, que cumplirá sanción. Así pues, el preparador vasco alineará a su once de gala. Leo Román apunta a la portería, con Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica en la defensa. Morlanes y Mascarell estarán en el doble pivote, con Darder más adelantado. En las bandas estarán Virgili y Mateo Joseph o Asano, mientras que Muriqi será el faro en ataque.

El Elche, por su parte, afronta la visita al estadio del Mallorca con la ilusión de lograr su primer triunfo a domicilio de la presente temporada, en un escenario que le ha sido propicio en los últimos tiempos.

El equipo ilicitano rompió la pasada jornada ante el Girona con contundencia (3-0) una mala racha de siete partidos sin ganar y ahora quiere aprobar la única asignatura pendiente que le resta en la primera vuelta.

El conjunto de Eder Sarabia, sin agobios clasificatorios, confía en recuperar su mejor versión lejos del Martínez Valero, ya que acumula cuatro salidas consecutivas sin puntuar.

Lo hará con dos exmallorquinistas en el once: Pedro Bigas, capitán del equipo; y Aleix Febas, que está a un gran nivel esta temporada.