Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos altercados Son Sant JoanMarc PonsComidas navideñasUrdangarinDerribo antiguo bar Riu Dolx
instagramlinkedin

Fútbol

Molt més que tres punts del Mallorca, per Ricard Pla

Muriqi, durant el partit davant l'Elx.

Muriqi, durant el partit davant l'Elx. / MANU MIELNIEZUK

Ricard Pla

Palma

Quina llàstima que Omar Mascarell se’n vagi per disputar la Copa d’Àfrica. El migcampista del Mallorca s’ha convertit en un element bàsic per al sistema tàctic de Jagoba Arrasate. A més de ser el millor del partit i no fer cap errada, es va convertir en l’inesperat golejador, va fer un gol de traca i una de les millors passades de la jornada perquè Muriqi marcàs el tercer gol del partit, el de la tranquil·litat.

Segurament en un dels millors partits, o el millor d’enguany, el Mallorca suma molt més que tres punts, tenint en compte que arrancava el matx en zona de descens. I tot això després dels millors vint minuts de la primera part, d’una magnífica jugada de Jan Virgili i del primer gol que marca el sorprenent i irregular Manu Morlanes després d’un control exquisit. En tot aquest espai de temps, el Mallorca hauria pogut fer dos gols en una altra bona jugada de Jan Virgili i el seu posterior xut al pal quan tothom ja veia la pilota dins la porteria d’Iñaki Peña.

El porter, cedit pel Barça, encara desbarataria una bona acció de Muriqi. Però el futbol és així d’imprevisible i el marcador assenyalava un empat a un per anar al descans. Ara bé, la segona part i sobretot els darrers deu minuts encara ens reservaven més sorpreses. L’Elx, no sabem si menysvalorant els mallorquinistes i amb bon tracte de la pilota, continuava tocant i tocant, però acabà el partit sense xutar entre els tres pals ni una sola vegada.

Noticias relacionadas y más

Com sempre sol passar, la diferència era a les àrees i el Mallorca, a la fi, va ser el dominador de la seva i de la del rival, amb dos homes recuperats, Valjent i Raíllo. Ara bé, com hem dit, l’actuació de Mascarell acompanyat, aquesta vegada sí, de Morlanes s’imposaren a l’equip d’Eder Sarabia. És el millor resultat per anar a Mestalla i aprofitar la inèrcia de la victòria.  

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents