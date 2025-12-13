Fútbol
Molt més que tres punts del Mallorca, per Ricard Pla
Ricard Pla
Quina llàstima que Omar Mascarell se’n vagi per disputar la Copa d’Àfrica. El migcampista del Mallorca s’ha convertit en un element bàsic per al sistema tàctic de Jagoba Arrasate. A més de ser el millor del partit i no fer cap errada, es va convertir en l’inesperat golejador, va fer un gol de traca i una de les millors passades de la jornada perquè Muriqi marcàs el tercer gol del partit, el de la tranquil·litat.
Segurament en un dels millors partits, o el millor d’enguany, el Mallorca suma molt més que tres punts, tenint en compte que arrancava el matx en zona de descens. I tot això després dels millors vint minuts de la primera part, d’una magnífica jugada de Jan Virgili i del primer gol que marca el sorprenent i irregular Manu Morlanes després d’un control exquisit. En tot aquest espai de temps, el Mallorca hauria pogut fer dos gols en una altra bona jugada de Jan Virgili i el seu posterior xut al pal quan tothom ja veia la pilota dins la porteria d’Iñaki Peña.
El porter, cedit pel Barça, encara desbarataria una bona acció de Muriqi. Però el futbol és així d’imprevisible i el marcador assenyalava un empat a un per anar al descans. Ara bé, la segona part i sobretot els darrers deu minuts encara ens reservaven més sorpreses. L’Elx, no sabem si menysvalorant els mallorquinistes i amb bon tracte de la pilota, continuava tocant i tocant, però acabà el partit sense xutar entre els tres pals ni una sola vegada.
Com sempre sol passar, la diferència era a les àrees i el Mallorca, a la fi, va ser el dominador de la seva i de la del rival, amb dos homes recuperats, Valjent i Raíllo. Ara bé, com hem dit, l’actuació de Mascarell acompanyat, aquesta vegada sí, de Morlanes s’imposaren a l’equip d’Eder Sarabia. És el millor resultat per anar a Mestalla i aprofitar la inèrcia de la victòria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valery desvela el calvario que vivió en su etapa en el Mallorca
- Un empate del Mallorca para echarse a temblar
- Bajonazo en Son Moix
- Pablo Torre: 'Estoy seguro de que voy a acabar jugando
- Estos son los horarios para Real Mallorca y Atlético Baleares en la Copa del Rey
- Arrasate, sobre la situación que vivió Valery en el Mallorca: 'Que esté jugando y hable de estas cosas es una muy buena noticia
- El 'baby-Mallorca' irrumpe con fuerza
- La opinión de Sebastià Adrover: El Mallorca no fichó a Arrasate para esto