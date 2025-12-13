Martin Valjent: "El Mallorca lo es todo para mí"

El futbolista del RCD Mallorca Martin Valjent confesó que "Mallorca lo es todo" para él, tras cumplir 259 partidos oficiales con el club en el triunfo de este sábado contra el Elche (3-1) y convertirse en el extranjero con más apariciones vistiendo la elástica bermellona.

"El Mallorca es todo para mí, he crecido, ha nacido aquí mi hija, nos sentimos como en casa, me siento muy identificado con todo lo que pasa y sólo intento estar tranquilo, no volverme emocional porque no es fácil estar tanto tiempo en un sitio, busco estímulos en lo individual", indicó el eslovaco tras el encuentro de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

"He celebrado con una victoria y es una semana redonda, ha sido un buen partido, bien planificado durante la semana y lo hemos llevado a cabo, necesario para la confianza y la tranquilidad porque tenemos dos partidos muy importantes", destacó del triunfo ante el cuadro blanquiverde.

Valjent admitió que no se esperaba cumplir esta meta: "Cuando llegué, por como se han dado cosas, estaba muy feliz de seguir y aquí estoy. Hacer un récord que es un privilegio absoluto, pero lo que más me alegra es la victoria, quiero seguir sumando y aportando al equipo", añadió.

Sobre el protagonista del partido, Omar Mascarell, se deshizo en elogios: "Yo no quiero ni que se vaya a la Copa África, es un chico fantástico. Los que lo conocen saben que es espectacular; se puede quedar muchos años pero todo estará en su decisión personal; me gustaría que se pudiera quedar", afirmó.

El central también habló de su compañero Antonio Raíllo, que jugó tras operarse el domingo: "Yo lo imaginaba desde el primer día, desde lo que pasó con el Oviedo yo estuve hablando con él y el doctor. Cuando en la cirugía dijeron que no fue tan grave como podía parecer tenía claro que querría estar y jugaría. No hace falta ni comentar su importancia y compromiso", sentenció.