El último de Son Moix

Son Moix verá mañana ante el Elche (16:15 horas) su último partido de 2025. El Mallorca cierra el año ante el Elche con la necesidad de conseguir un triunfo que cubra dos objetivos: intentar alejarse del descenso y dar una alegría a una afición que ha pasado un año de penurias y que puede contar las victorias con una sola mano. De hecho, de los dieciséis encuentros que los bermellones han disputado como locales en este año, tan solo en cinco de ellos –dos este curso y tres el pasado– han acabado en triunfo.

Una estadística muy pobre y que explica en gran medida el decepcionante papel que están desarrollando los de Jagoba Arrasate. Es por ello que vencer mañana es tan importante. El proyecto del de Berriatua hace tiempo que se tambalea y solo a través de victorias podrá volver a consolidarse.

Además, tras el grave tropiezo ante Osasuna al dejar escapar una renta a favor de dos goles y el empate ante el Oviedo, el Mallorca necesita ya de ya sumar tres puntos para coger algo de aire y ganar confianza para una nueva semana de tres partidos. Y es que, tras medirse al Elche, esperan el martes el Deportivo de la Coruña en Riazor (Copa del Rey) y el Valencia en Mestalla el viernes.

Para un equipo que está peleando por la permanencia, como es el caso de los bermellones esta campaña, hacerse fuerte en casa resulta innegociable si no quiere llevarse un susto a final de Liga. Es por ello que las dos victorias que acumula este curso como local –ante Alavés y Getafe, ambas por 1-0– se antojan demasiado poco.

Más allá de recibir a equipos más o menos potentes del campeonato, el conjunto bermellón debe comenzar a sumar de tres ante su gente para no tener que acabar jugándosela a domicilio. El nivel de LaLiga, que se ha igualado mucho en los últimos años, no admite muchas sorpresas lejos de casa y el Mallorca, más allá del triunfo en el Sánchez Pizjuán, no ha ganado ningún partido más lejos de Son Moix.

Es por ello que en el seno del vestuario son plenamente conscientes de que la victoria no puede escaparse ante el Elche, que está cuajando una gran temporada.

Llenar Son Moix

El club, por su parte, lanzó esta semana un descuento en las entradas –cuarenta euros en cualquier zona del campo (a excepción de Fondo Sur y zonas Premium) para adultos– con el fin de que las gradas presenten el mejor aspecto posible y ayuden a los de Arrasate frente al conjunto ilicitano.

«Creo que desde el club estamos haciendo todos los esfuerzos por hacer el mejor ambiente previo al partido. El estadio que tenemos da pie a que venga la gente y animo a la afición. Necesitamos que estén ahí como todos los años y que saquemos esto juntos», aseguró este miércoles Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca.

El club y el equipo están convencidos de que la victoria se quedará en la isla mañana. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo.