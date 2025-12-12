El Mallorca reparte alegría a los más pequeños de Son Espases

El RCD Mallorca ha realizado este viernes una de sus acciones más especiales y emotivas del año con su tradicional visita navideña a los niños y niñas ingresados en el Hospital Universitario Son Espases, una iniciativa organizada por la Fundació Reial Mallorca.

Una amplia representación del club, formada por jugadores del primer equipo, miembros del cuerpo técnico, directivos y la mascota Dimonió, ha recorrido las Unidades de Hospitalización Pediátrica para entregar regalos y compartir unos minutos de ilusión con los más pequeños.

La delegación mallorquinista ha estado integrada por Alfonso Díaz, CEO de Negocio, Pablo Ortells, CEO de Fútbol, Jagoba Arrasate, Samu Costa, Sergi Darder, Abdón Prats, Martin Valjent, Mateo Joseph, Mateu Jaume, Lucas Bergström, Takuma Asano, Javi Llabrés, David López, Leo Román, Omar Mascarell y por Alberto Izquierdo, director de la Fundació Reial Mallorca.

Durante la visita, los representantes del club han pasado por decenas de habitaciones, donde los niños y niñas les han recibido con sonrisas, emoción y una gran expectación. Para muchas familias, este encuentro ha supuesto un momento de alegría en unas fechas especialmente señaladas, convirtiéndose en un recuerdo cargado de energía positiva tanto para los pequeños como para sus acompañantes.