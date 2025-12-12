Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos altercados Son Sant JoanMarc PonsComidas navideñasUrdangarinDerribo antiguo bar Riu Dolx
instagramlinkedin

Fútbol

El Mallorca reparte alegría a los más pequeños de Son Espases

Una amplia representación del club, formada por jugadores del primer equipo, miembros del cuerpo técnico, directivos y la mascota Dimonió, ha recorrido las Unidades de Hospitalización Pediátrica

El Mallorca reparte alegría a los más pequeños de Son Espases

El Mallorca reparte alegría a los más pequeños de Son Espases

Ver galería

El Mallorca reparte alegría a los más pequeños de Son Espases / RCDM

Miguel Chacártegui

Miguel Chacártegui

Palma

El RCD Mallorca ha realizado este viernes una de sus acciones más especiales y emotivas del año con su tradicional visita navideña a los niños y niñas ingresados en el Hospital Universitario Son Espases, una iniciativa organizada por la Fundació Reial Mallorca.

Una amplia representación del club, formada por jugadores del primer equipomiembros del cuerpo técnico, directivos y la mascota Dimonió, ha recorrido las Unidades de Hospitalización Pediátrica para entregar regalos y compartir unos minutos de ilusión con los más pequeños.

La delegación mallorquinista ha estado integrada por Alfonso Díaz, CEO de Negocio, Pablo Ortells, CEO de FútbolJagoba ArrasateSamu CostaSergi DarderAbdón PratsMartin ValjentMateo JosephMateu JaumeLucas BergströmTakuma AsanoJavi LlabrésDavid LópezLeo Román, Omar Mascarell y por Alberto Izquierdo, director de la Fundació Reial Mallorca.

Durante la visita, los representantes del club han pasado por decenas de habitaciones, donde los niños y niñas les han recibido con sonrisas, emoción y una gran expectación. Para muchas familias, este encuentro ha supuesto un momento de alegría en unas fechas especialmente señaladas, convirtiéndose en un recuerdo cargado de energía positiva tanto para los pequeños como para sus acompañantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents