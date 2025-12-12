El Mallorca se mete en descenso tras ganar el Girona a la Real Sociedad

El Real Mallorca arrancará este sábado la decimosexta jornada en puestos de descenso, tras la victoria del Girona (1-2, con doblete del ucraniano Tsygankov) este viernes en Anoeta frente a la Real Sociedad. El conjunto bermellón recibe al Elche en Son Moix a partir de las 16:15 horas.

El equipo mallorquín regresa a la zona roja siete jornadas después. Había salido de los puestos de descenso tras imponerse en la novena jornada por 1-3 en Sevilla, después de haber permanecido cuatro fechas consecutivas en posiciones de peligro. Sin embargo, los de Jagoba Arrasate no han logrado dar continuidad a los resultados positivos.

El Mallorca llegaba a esta jornada en una situación delicada en la clasificación, 17º con 14 puntos, justo por encima del descenso. El triunfo del Girona, que se sitúa con 15 puntos, devuelve al conjunto bermellón a la zona roja, por encima de Oviedo (10 puntos) y Levante (9).

En su último compromiso liguero, disputado el 5 de diciembre, el Mallorca empató 0-0 ante el Oviedo en un encuentro en el que el rival terminó con nueve futbolistas. Ese resultado prolongó una dinámica poco favorable, ya que los bermellones solo han sumado tres victorias en 15 jornadas y presentan un balance de dos empates y dos derrotas en los últimos cinco partidos.

Ante el Elche, último partido en Son Moix

Ante el Elche, que llega a Son Moix en la novena posición y con una trayectoria más regular, el Mallorca está obligado a sumar los tres puntos en el último partido en casa de 2025 para abandonar el descenso y encarar el siguiente compromiso liguero, en Mestalla frente al Valencia, fuera de la zona peligrosa. Antes de cerrar el año liguero ante el conjunto che, el conjunto bermellón deberá afrontar también la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Deportivo, el martes 16 de diciembre a las 19:00 horas en Riazor.