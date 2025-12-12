Horario y dónde ver por televisión el Real Mallorca – Elche

El Real Mallorca necesita ganar al Elche. No es una final ni mucho menos, pero el conjunto bermellón, que viene de empatar ante Osasuna y Oviedo, está falto de triunfos y conseguirlo este sábado en Son Moix aliviaría la situación actual del equipo.

De hecho, si el Girona vence esta noche a la Real Sociedad, los de Jagoba Arrasate comenzarán el partido en posiciones de descenso. En caso de que los de Míchel no lo hagan, vencer al Elche supondría un empujón en la clasificación y certificaría acabar el año fuera de las tres últimas posiciones.

Para este choque, el Mallorca cuenta con una baja muy sensible: la de Samu Costa. El pivote vio la quinta amarilla en el último partido y cumplirá sanción. Su lugar, en principio, lo ocupará Morlanes, aunque no es descartable que también pueda jugar Antonio Sánchez. El elegido formará pareja con Mascarell, que tras el partido ante el Elche dejará el club para disputar la Copa África con Guinea Ecuatorial.

Por su parte, el Elche llega tras golear al Girona y romper una racha de varios partidos sin ganar. El conjunto dirigido por Eder Sarabia, en el que militan exmallorquinistas como Pedro Bigas o Febas, está cuajando una gran temporada a pesar de que fuera de casa no está obteniendo buenos resultados. De hecho, todavía no han ganado ningún partido.

El partido, correspondiente a la jornada dieciséis, se disputará este sábado en Son Moix a partir de las 16:15 horas. Se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN.