Arrasate: "Raíllo quiere jugar, pero hay que valorar los riesgos"

Jagoba Arrasate no ha escatimado en elogios hacia el Elche, su rival de mañana en Son Moix, pero también ha querido realzar el papel del Mallorca y la importancia que tiene el partido. "Jugamos en casa y tenemos mucho que decir", ha comentado el técnico bermellón, quien no ha querido aclarar si Raíllo será titular. "El viernes nos preocupamos todos. Después de la intervención del sábado hablé con él y le vi optimista. Él quiere estar, hay que valorar los riesgos. Si fuera por él, metería la cabeza en una lavadora", ha destacado.

"Es el primer día que ha entrenado con la máscara. Él, si ha entrenado esta semana, es porque quiere jugar", ha añadido. Otras de las novedades en la lista son la presencia de Leo Román y Toni Lato: "Han hecho semana normal y están disponibles. Han estado bastante tiempo fuera, han hecho un esfuerzo para estar y le toca al entrenador tomar decisiones".

El choque ante el Elche es el último de 2025 y Arrasate espera un triunfo que impulse al equipo. "En casa solo hemos perdido un encuentro, pero llevamos más empates de lo debido. Si has empatado, el siguiente partido adquiere mayor relevancia. Ganar mañana nos daría impulso y esos últimos empates tendrían otro sabor. Nos tenemos que hacer fuertes en casa", ha analizado.

Cuestionado acerca de las palabras de Alfonso Díaz, que definió como "buen año" al 2025, Arrasate ha querido matizarlas. "Es verdad que la segunda vuelta no fue buena y la primera de esta tampoco. Se refería a la 24/25; quedar décimo entraba en los objetivos del club. Ahora no vamos en el horario previsto, mañana tenemos que ganar. El momento actual es que estos tres partidos nos van a cambiar todo. Dos partidos de Liga con posibilidad de sumar y una eliminatoria de Copa que no hay margen de error. Vamos a ver dentro de una semana cómo estamos", ha explicado.

Sobre el Elche, el de Berriatua ha destacado que es un "equipo de autor". "Tiene muchísimo mérito. Sobre todo, la personalidad con la que juega. Para el espectador neutral, ver al Elche es divertido. Si lo analizas detenidamente todavía te gusta más, es un equipo muy de autor, está haciendo las cosas muy bien. Eder siempre ha tenido una idea clara de lo que quiere, pero ahora lo está llevando a niveles muy altos. Le da igual quién está enfrente. Seguramente sea el mejor equipo de la Liga por las variantes que tienen."

Por otro lado, ha reconocido que la opción de que Dani Rodríguez abandone el club en el mercado de invierno es muy posible. "Dani me comentó que estaba barajando esa posibilidad y es lógico que quiera terminar su carrera jugando. Ahora mismo solo pienso en el partido de mañana", ha concluido.