El Zaragoza quiere a Javi Llabrés

Javi Llabrés se va a enfrentar en este próximo mercado de fichajes a la misma decisión a la que tuvo que hacer frente en los dos últimos de invierno: quedarse en el Real Mallorca y pelear por minutos o salir cedido a Segunda División en busca de la regularidad de la que no goza en la isla.

Tal y como ha informado Heraldo de Aragón y ha podido confirmar este diario, el Zaragoza, que se encuentra en plena lucha por evitar el descenso a Primera RFEF, tiene a Javi Llabrés como uno de sus principales objetivos a conseguir de cara a reforzarse para la segunda vuelta. Pero no es el único, ya que hay otros equipos de la categoría de plata que han preguntado por su situación.

Llabrés ya fue cedido en los dos últimos años, a mitad de temporada, a Mirandés y Eldense. Su falta de minutos en el primer equipo tanto con Javier Aguirre como con Jagoba Arrasate le llevaron a salir en busca de oportunidades. Y este curso la historia sigue el mismo rumbo que las anteriores, habiendo disputado 294 minutos entre Liga y Copa del Rey (marcó en el triunfo ante el Numancia) aunque con la importante peculiaridad de que el extremo de Binissalem acaba contrato el próximo mes de junio.

Ante este escenario, el Mallorca, si decide cederlo sin antes renovar, prácticamente se despedirá del futbolista, que a partir del 1 de enero ya será libre para negociar su fichaje gratis por otro club. Con poco más de seis meses de contrato por delante, parece complicado que el Mallorca aspire a una venta para intentar sacar algo de beneficio económico de uno de los canteranos de la primera plantilla. Otra opción sería que el club y el futbolista acordasen una extensión del contrato, aunque, visto su papel en los planes de Arrasate y que Llabrés ya cuenta con 23 años y ganas de sentirse futbolista de manera regular, es una opción remota.

A falta de tres semanas para que abra el mercado, el nombre de Javi Llabrés estará encima de la mesa de Pablo Ortells.