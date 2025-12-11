La ausencia de Mascarell por la Copa África: un desafío para el Mallorca y una oportunidad para Morlanes

Omar Mascarell vivirá este sábado en Son Moix su último partido con el Mallorca en 2025. El mediocentro tinerfeño, internacional con Guinea Ecuatorial, dejará la isla tras jugar ante el Elche para concentrarse con su selección de cara a la Copa África, que se disputará en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero. Su marcha deja un hueco muy sensible en el centro del campo bermellón y supone un dolor de cabeza para Jagoba Arrasate, que deberá encontrar en Morlanes o Antonio Sánchez al futbolista que junto a Samu dé equilibrio al equipo.

Como mínimo, Mascarell se perderá los duelos frente al Deportivo en Copa del Rey y ante el Valencia. Si Guinea Ecuatorial, encuadrada en el grupo E junto a Argelia, Sudán y Burkina Faso, cayera en la fase de grupos, el pivote estaría disponible para el primer choque de 2026, el cual el Mallorca disputará ante el Girona el sábado 4 de enero. En caso de que el combinado africano avanzase de rondas, su vuelta a la isla se iría retrasando.

La ausencia de Mascarell 'rompe' en cierta manera el dibujo que el de Berriatua había encontrado en los últimos partidos. Tras apostar la mayor parte de la Liga por Morlanes y Samu, en los últimos choques prescindió en el once del futbolista maño y apostó por Mascarell, más ordenado tácticamente aunque con menos visión en ataque.

Este sábado ante el Elche, ante la ausencia por sanción de Samu Costa (vio la quinta amarilla frente al Oviedo), Morlanes está llamado a actuar como titular. Será una buena oportunidad para comprobar si puede regresar a su mejor nivel para los próximos compromisos que están por venir.