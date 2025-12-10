Alfonso Díaz: "Estamos ahí abajo, hay que asumirlo, pero lo vamos a sacar adelante seguro"

Alfonso Díaz es tan realista como optimista. El CEO de Negocio del Real Mallorca se ha pronunciado este mediodía tras el torneo de prensa celebrado en Son Bibiloni sobre la situación que vive el club bermellón, 17º en Liga y a tan solo dos puntos del descenso: "Nuestra realidad ahora mismo es que estamos ahí abajo, hay que asumirlo. Pero lo vamos a sacar adelante seguro. En casa estamos bien, no han salido algunos resultados, pero tenemos que hacernos fuertes y sacar algún partido fuera. El año pasado fue al revés, la primera vuelta espectacular y la segunda más floja aunque estuvimos cerca de entrar en Europa. Por qué no la segunda vuelta cambiemos la situación", ha declarado.

El dirigente ha admitido que les gustaría estar en una posición más cómoda y ha expresado su deseo de terminar bien la primera vuelta del campeonato: "Siempre somos ambiciosos, desde que empezamos La Liga, queremos estar más arriba. No ha sido un buen comienzo pero tenemos que seguir ahí peleando y tratando de sacar los partidos adelante. Tenemos esos tres partidos por delante: Elche, Valencia y Girona. A tratar de sacarlos para estar lo más arriba posible, que es lo queremos antes de que acabe la primera vuelta".

"Tenemos esa ambición de quedar en mitad tabla, entre los diez primeros. Es por lo que estamos luchando, en el camino siempre habrá momentos más difíciles, temporadas que quedas más abajo... La línea que estamos teniendo es de crecer y seguir otro año más en Primera División, que es el objetivo siempre", ha añadido.

Sobre el mercado de invierno, Alfonso Díaz no ha asegurado que vaya a haber alguna incorporación, pero deja la puerta abierta: "Estamos siempre viendo el mercado y viendo opciones. Si hay alguna oportunidad, siempre puede haber algún movimiento".

Acerca de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Deportivo, que se disputa el martes 16, tiene claro que será un encuentro complicado, ante un equipo en posición de ascenso directo y que aspira a regresar a la máxima categoría del fútbol español: "Es un partido bonito. Cuando salió yo creo que todos hemos pensado en ese ascenso contra el Deportivo. Están haciendo una temporada increíble y va a ser un duelo de altura. Habrá que hacer un partido muy serio".

En cuanto a la asistencia en Son Moix, que está dejando que desear en los últimos partidos, Alfonso confía en que la situación mejore: "Estamos ahí en esa media, 16.000, 17.000... El año pasado fue de 20.000. Queda mucha temporada, la afición siempre responde. Desde luego los que vienen están al máximo y aprietan mucho cuando hace falta".

A pesar de que el club cuenta este curso con récord de abonados, más de 23.000, la entrada rara vez supera los 20.000. Díaz, no obstante, sostiene que este un problema que ocurre en todos los clubes: "Yo creo que ocurre en casi todos los clubes. En otros estadios la problemática es muy parecida. Siempre hay un porcentaje de los abonados que falla. Nosotros estábamos en torno al 83% en las últimas temporadas, vamos a ver cómo acaba la temporada.

"Creo que desde el club estamos haciendo todos los esfuerzos por hacer el mejor ambiente previo al partido. El estadio que tenemos da pie a que venga la gente y animo a la afición. Necesitamos que estén ahí como todos los años y que saquemos esto juntos", ha agregado. De cara al encuentro ante el Elche, la entidad ha sacado una oferta de 40 euros por una entrada en cualquier zona del estadio, y 10 euros para los niños pequeños.

Para terminar, el ejecutivo del Mallorca ha querido pedir un deseo navideño: "A los Reyes le pido, de momento, los tres puntos en casa y luego contra el Girona, que es el Día de Reyes, ganar también y poder tomar un buen chocolate y un buen roscón".