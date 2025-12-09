Estos son los horarios para Real Mallorca y Atlético Baleares en la Copa del Rey

Real Mallorca y Atlético Baleares ya conocen los horarios de sus partidos de Copa del Rey. Los bermellones se enfrentarán al Deportivo de La Coruña en un encuentro marcado por el morbo del último duelo que hubo entre ambos, aquella eliminatoria de play-off de ascenso a Primera en la que el conjunto balear remontó en aquella noche mágica de Sant Joan el 2-0 inicial de la ida. El choque se disputará el martes 16 de diciembre a las 19:00 horas en Riazor. Será un cruce complicado para los de Arrasate, ante un equipo que aspira a volver a la máxima categoría del fútbol español

El cuadro blanquiazul, por su parte, recibirá al Atlético de Madrid el jueves 18 a las 21:00 horas en el Estadi Balear. De esta manera, los de Luis Blanco podrán recuperar bien tras visitar al Terrassa este domingo, pero después volverán a tener menos de 72 horas de descanso para el partido ante el Barcelona B, un duelo crucial para las aspiraciones del Atlético Baleares y contra un rival directo. Se espera un gran ambiente para el choque ante los colchoneros, en un día que será histórico para el club, que nunca se había enfrentado en partido oficial a los rojiblancos. Ambas eliminatorias podrán seguirse a través de Movistar.