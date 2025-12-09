El Mallorca, pendiente de que le cambien el partido contra el Valencia

Que el Mallorca se enfrente al Deportivo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, puede conllevar el cambio de horario del Valencia-Mallorca de la jornada 17 de Liga. Todavía no han salido los horarios de las eliminatorias del Torneo del KO, pero la única posibilidad para que los bermellones jueguen el viernes contra los de Corberán es que jueguen contra los gallegos Copa el martes. Y eso parece complicado.

Esta eliminatoria del Torneo del KO podría modificar varios horarios de las cuatro categorías implicadas. Es muy difícil encajar todos los emparejamientos sin cambiar las horas de sus encuentros ligueros posteriores y, por eso, el día de la visita del Mallorca a Mestalla podría variar. El equipo bermellón se enfrenta este sábado a las 16:15 horas contra el Elche en Son Moix. Y, si su rival de Copa también tuviera su jornada liguera el sábado, no habría ningún debate ni ningún contratiempo para que la eliminatoria fuera el martes, pero no es el caso.

El Deportivo juega el domingo a las 14 horas contra la Real Sociedad B en Segunda División. Y ese es el contratiempo porque parece difícil que el equipo gallego acepte jugar el martes con menos de 72 horas de descanso entre ambos encuentros. Allí llega el segundo problema.

Y, si el Deportivo-Mallorca no se disputa el martes, el equipo bermellón no puede jugar contra el Valencia el viernes con tan poco tiempo de descanso entre encuentros.

Por otra parte, el encuentro de los de Corberán en Copa sí puede jugarse el martes porque se enfrentan al Sporting, que también juegan este sábado. Lo que queda claro es que los horarios del Torneo del KO no pueden tardar en anunciarse.