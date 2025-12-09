El Mallorca jugará contra el Deportivo en Copa del Rey

El Mallorca se enfrentará al Deportivo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo bermellón jugará en Riazor la única eliminatoria entre dos campeones del Torneo del KO en Riazor . El cuadro bermellón llega tras eliminar al Numancia en la anterior eliminatoria.

Todavía no se conoce el horario de este encuentro, aunque todo apunta a que será uno de los primeros de los dieciseisavos de final porque el cuadro bermellón inicia la jornada de 17 contra el Valencia el viernes 19 de diciembre a las 21 horas. Y antes habrá jugado este sábado 14 contra el Elche a las 16:15 horas. Los encuentros del Torneo del KO se disputarán el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre.

El recuerdo de Pontevedra

Fue en esta ronda cuando el Mallorca cayó la temporada pasada en la Copa del Rey. Los pupilos de Jagoba Arrasate perdieron contra el Pontevedra en dieciseisavos por 3-0 en uno de los peores encuentros de la temporada pasada. Fue, en cierto modo, el principio del fin de un 2025 que está siendo complicado. Si pasan de ronda, accederían a octavos de final que se disputarían del 13 al 15 de enero.