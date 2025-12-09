Bergström cumple a la espera de Leo Román

Lucas Bergström ha silenciado mucho el ruido que había en torno a él tras la lesión de Leo Román. El portero finlandés asumió la titularidad con muchas voces que pedían a Pichu Cuéllar, pero está cumpliendo sin errores graves y con paradas de mérito que están dando puntos al Mallorca. La última, un remate a bocajarro de Nacho Vidal en el 86, que sirvió para amarrar el empate a cero contra el Oviedo del viernes pasado.

A Leo Román le queda muy poco para regresar a las convocatorias de Jagoba Arrasate. El técnico bermellón espera que, como mínimo, esté disponible contra el Valencia, como ya anunció en declaraciones en rueda de prensa hace ocho días: «Él tiene buenas sensaciones y espero que esté antes de que acabe el año». Contra el Elche, todo apunta a que Bergström siga siendo el titular. Forzar al ibicenco, que se espera que se incorporará al grupo próximamente, no tendría sentido porque el nivel del finlandés no ha sido bajo.

Es cierto que ha habido mucho runrún en torno a la figura del exjugador del Chelsea, pero más allá de transmitir alguna inseguridad con balón, ha cumplido con su rol: estar preparado cuando Arrasate lo necesitara. En su estreno encajó tres goles contra el Betis en La Cartuja, aunque en ninguno cometió un fallo. Es más, los errores que achacó el técnico del Mallorca tuvieron más que ver con el espíritu colectivo en defensa que equivocaciones individuales.

En el siguiente encuentro debutó en Son Moix. Fue un estreno difícil contra el Getafe porque es un rival que llega poco, pero cuando lo hace, es con peligro. Como en un disparo muy peligroso de Sancris cuando el Mallorca iba ganando 1–0. Bergström se tuvo que emplear a fondo para evitar el tanto de la igualada y dejar su portería a cero.

Contra el Villarreal y Osasuna recibió dos tantos en cada partido. En ambos encuentros, poco pudo hacer para detenerlos. Y llegó el determinante choque contra el Oviedo. Hubo pocas ocasiones, pero los carbayones llegaron con peligro en los últimos minutos. Allí emergió para, con una gran intervención a Nacho Vidal, evitar que esta semana hubiera muchos nervios con la situación del equipo.

El nivel de la portería, como era de esperar, es más bajo que la temporada pasada. El club apostó por Leo Román en vez de por de Dominik Greif y tuvo que fichar a un segundo guardameta de bajo precio. Hasta ahora, el de Bergström es suficiente como para admitir que ha cumplido con su rol. Leo Román tiene más galones, aunque haya dejado una portería a cero menos, pero el finlandés ha demostrado que se puede contar con él.