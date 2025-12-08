La lesión de Raíllo obliga a Kumbulla a asumir galones en el Mallorca: el Elche, primer examen

El momento de Marash Kumbulla en el Mallorca ha llegado. El central albanés, que apenas ha disputado minutos en lo que va de curso entre falta de oportunidades y una lesión que le ha dejado fuera casi dos meses y medio, tiene ante sí el momento de demostrar que el conjunto bermellón hizo bien en apostar por su cesión desde la Roma el pasado verano. La operación a la que se sometió ayer Antonio Raíllo para corregir la fractura en un pómulo que sufrió en el pasado partido ante el Oviedo, por la que estará un tiempo de baja, obliga a Kumbulla a asumir galones en este tramo final de año, empezando por el choque ante el Elche de este sábado en Son Moix (16:15 horas).

Aunque el Mallorca no hizo público un parte detallado ni fijó un plazo de regreso, este tipo de lesiones obligan habitualmente a parar varias semanas, por lo que Raíllo, que deberá jugar y entrenar con una máscara protectora con casi toda seguridad, se perdería, como mínimo, los próximos compromisos de Liga y Copa del Rey. Por suerte para el Mallorca, la recuperación de Kumbulla se ha producido en los últimos días y Jagoba Arrasate deberá tirar de él (o de David López) para suplir la ausencia del ‘21’ bermellón.

El albanés fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva este curso. Tras despuntar la temporada pasada en el Espanyol, siendo pieza importante en la permanencia del conjunto perico, regresó a la Roma en busca de hacerse un hueco. Pero en verano, viendo claro que tendría complicado jugar, surgió la opción de recalar en la isla, llegando finalmente como cedido con una opción de compra de unos seis millones de euros.

Sin embargo, el hecho de no haber disputado apenas minutos en pretemporada en el conjunto italiano y tener por delante a la pareja Raíllo-Valjent no era el panorama más alentador para él. Sin embargo, Arrasate confió rápidamente en él. Apenas unos días después de confirmarse su fichaje, ya tuvo minutos en el empate ante el Celta en Son Moix. Y en las tres siguientes jornadas frente al Real Madrid y al Espanyol a domicilio y ante el Atlético de Madrid en casa, en las que el técnico de Berriatua optó por una defensa de cinco, el albanés fue titular. Pero fue precisamente en el choque ante el conjunto colchonero cuando, mediada la primera mitad, tuvo que pedir el cambio al notar un pinchazo en el isquiotibial.

Una lesión que le ha tenido lejos de los terrenos de juego casi dos meses y medio, con solo 216 minutos disputados en Liga, hasta que volvió a jugar en la última eliminatoria de Copa del Rey frente al Numancia (2-3). Solo disputó sesenta, ya que el propio Arrasate reconoció que no estaba para más.

A pesar de que cuando ha jugado le ha tocado en el costado izquierdo de la zaga, dando síntomas de que no se sentía cómodo al sacar el balón, no le queda otra ahora que dar el nivel y provocar no solo que no se note la ausencia de Raíllo, sino también aspirar a hacerse un fijo en el once.

Una jornada más fuera del descenso

El Mallorca seguirá una semana más fuera del descenso. Tras empatar ante el Oviedo y alcanzar los 14 puntos, este fin de semana había riesgo de ocupar una de las tres últimas plazas, aunque es cierto que necesitaba que tanto el Girona, que se medía al Elche, como Osasuna ganasen. La contundente derrota del conjunto catalán ayer ante el Elche (3-0) ya invalidó esta posibilidad, dejando a los bermellones a dos puntos de las posiciones de descenso que marcan los de Míchel.

Actualmente, el Mallorca ocupa la decimosexta posición, dos puntos por encima de Osasuna, que juega esta noche ante el Levante, que es el colista tras el punto que logró el Oviedo ante los de Arrasate. En el peor de los casos, el conjunto mallorquinista finalizará la jornada tan solo una posición por encima de los puestos de descenso, aunque siempre a dos puntos de distancia. Ello hace que la victoria ante el Elche el próximo fin de semana, en el que será el último partido en Son Moix del año, sea innegociable.