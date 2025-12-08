El Atlético Baleares espera al Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic en la Copa del Rey

El Atlético Baleares aguarda con mucha emoción el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (13 horas, Teledeporte). A los blanquiazules les tocará jugar contra uno de los cuatro grandes del fútbol español–Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic–, mientras que el Mallorca espera evitar un primera para allanar su camino a los octavos.

El equipo de Luis Blanco, que el pasado jueves eliminó al Espayol con un único gol de Jaume Tovar, son el conjunto de la categoría más baja que estarán presentes en el bombo. A pesar de ello, la primera bola que saldrá será la del Ourense que, como accedió al Torneo del KO a través de la Copa Federación, será el primer club que conocerá a su rival y que saldrá de uno de los cuatro grandes que juegan la Supercopa de Arabia 2026. Tras conocer el primer emparejamiento, llegará el turno del Atlético Baleares. Tendrá tres posibilidades diferentes, aunque todas ellas serán inéditas porque nunca en la historia de la entidad se ha enfrentado a ninguno de los cuatro grandes del fútbol español. El club de la Vía de Cintura tendrá poco tiempo para preparar el choque, ya que se medirán a su rival el martes 16, miércoles 17 o jueves 18, y antes el domingo 14 juegan contra el Terrassa a las 12 horas en campo del conjunto catalán.

La plantilla balearica, que este martes tiene día libre, ha quedado para vivir el sorteo juntos en las instalaciones del club.

Por su parte, el Mallorca no aparecerá en el bombo hasta que los cuatros grandes queden emparejados. Luego, todavía habrá dos conjuntos de Primera Federación que se enfrentarán a un Primera División. Allí entra en escena el equipo bermellón que, de ser de los afortunados, se mediría a uno de los siguientes cuatro: Guadalajara, Real Murcia, Talavera o Eldense. Su rival también podría ser de Segunda: Huesca, Sporting, Cultural, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing, Burgos, Granada. Y en el peor de los casos, un Primera salvo Oviedo, Espanyol y Girona, que están eliminados.