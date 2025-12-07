Raíllo pasa por el quirófano y estará varias semanas de baja

Antonio Raíllo ha sido intervenido quirúrgicamente en la mañana de este domingo en la clínica Juaneda, en Palma, según ha comunicado el RCD Mallorca a través de sus canales oficiales. El club se ha limitado a explicar que “la evolución del jugador marcará su disponibilidad con el grupo” y ha enviado un mensaje de ánimo al central andaluz: “Mucha fuerza, estamos contigo, capitán”.

La operación llega después del golpe en la cabeza que el defensa recibió en la última jugada del partido del viernes en el campo del Real Oviedo, acción que le provocó un traumatismo craneoencefálico y la sospecha de una lesión ósea en la zona del pómulo. Raíllo pasó la noche en observación en un hospital del Principado y este sábado regresó a Palma para someterse a nuevas pruebas.

Fractura de pómulo

Todo apuntaba a que el defensa cordobés sufría una fractura en el pómulo, consecuencia del impacto, lo que ha hecho necesaria la intervención para estabilizar la zona y garantizar una correcta recuperación. Aunque el Mallorca no ha hecho público un parte detallado ni ha fijado un plazo de regreso, este tipo de lesiones obligan habitualmente a un periodo de baja de varias semanas, por lo que el capitán se perdería, como mínimo, los próximos compromisos de Liga y Copa del Rey.

La ausencia de Raíllo supone un contratiempo para Jagoba Arrasate, ya que el central de 34 años había disputado todos los minutos ligueros del curso. Kumbulla, ya recuperado de su lesión de varias semanas, y el canterano David López son las opciones que tiene el técnico de Berriatua para suplir al capitán bermellón.