Raíllo sufre un traumatismo craneoncefálico y se queda en Oviedo

Antonio Raíllo se queda en Oviedo. Como ha informado el Mallorca, pasará la noche del viernes en la ciudad asturiana debido a un traumatismo craneoncefálico y los "daños están en estudio".

El central cordobés sufrió un golpe en la cabeza en la última acción del encuentro con Ovie y necesitó la entrada de las asistencias. Instantes después, el colegiado del partido pitó el final del partido. Se vio cómo tenía un corte en la ceja y dejó el campo visiblemente conmocionado.

Sobre Antonio Raíllo, Jagoba Arrasate se mostró preocupado: "Parece que puede tener una fractura y pasará la noche aquí. Lo tiene hundido, no sé si hay alguna fractura pero tiene pinta".