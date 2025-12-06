Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | RCD Mallorca

Raíllo sufre un traumatismo craneoncefálico y se queda en Oviedo

El central cordobés se dio un golpe en la cabeza en la última acción del partido con Ovie

Raíllo pelea un balón en un instante del encuentro.

Raíllo pelea un balón en un instante del encuentro. / LaLiga

César Mateu

Palma

Antonio Raíllo se queda en Oviedo. Como ha informado el Mallorca, pasará la noche del viernes en la ciudad asturiana debido a un traumatismo craneoncefálico y los "daños están en estudio".

El central cordobés sufrió un golpe en la cabeza en la última acción del encuentro con Ovie y necesitó la entrada de las asistencias. Instantes después, el colegiado del partido pitó el final del partido. Se vio cómo tenía un corte en la ceja y dejó el campo visiblemente conmocionado.

Noticias relacionadas y más

Sobre Antonio Raíllo, Jagoba Arrasate se mostró preocupado: "Parece que puede tener una fractura y pasará la noche aquí. Lo tiene hundido, no sé si hay alguna fractura pero tiene pinta".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents