Fútbol | RCD Mallorca
Raíllo sufre un traumatismo craneoncefálico y se queda en Oviedo
El central cordobés se dio un golpe en la cabeza en la última acción del partido con Ovie
Palma
Antonio Raíllo se queda en Oviedo. Como ha informado el Mallorca, pasará la noche del viernes en la ciudad asturiana debido a un traumatismo craneoncefálico y los "daños están en estudio".
El central cordobés sufrió un golpe en la cabeza en la última acción del encuentro con Ovie y necesitó la entrada de las asistencias. Instantes después, el colegiado del partido pitó el final del partido. Se vio cómo tenía un corte en la ceja y dejó el campo visiblemente conmocionado.
Sobre Antonio Raíllo, Jagoba Arrasate se mostró preocupado: "Parece que puede tener una fractura y pasará la noche aquí. Lo tiene hundido, no sé si hay alguna fractura pero tiene pinta".
Suscríbete para seguir leyendo
- Valery desvela el calvario que vivió en su etapa en el Mallorca
- Bajonazo en Son Moix
- El cambio de Arrasate
- El Mallorca también sabe jugar 'el otro fútbol'
- Pablo Torre: 'Estoy seguro de que voy a acabar jugando
- Arrasate, sobre la situación que vivió Valery en el Mallorca: 'Que esté jugando y hable de estas cosas es una muy buena noticia
- El 'baby-Mallorca' irrumpe con fuerza
- La opinión de Sebastià Adrover: El Mallorca no fichó a Arrasate para esto