Raíllo ya está en Palma para ser evaluado de su lesión en Oviedo

Antonio Raíllo, capitán y central del RCD Mallorca, ha regresado este sábado a Palma tras el fuerte golpe en la cabeza sufrido en los últimos minutos del partido contra el Real Oviedo de este viernes por la noche, que terminó con empate (0-0) en el estadio Carlos Tartiere.

El defensa cordobés, de 34 años, pasó la noche en observación en un hospital de Oviedo después de sufrir un traumatismo craneoencefálico en un salto con un rival en el tiempo añadido. El club informó inicialmente de que «los daños están en estudio» y mantuvo al futbolista bajo estrecho control médico.

Este mediodía, el RCD Mallorca ha actualizado la información y ha confirmado que Raíllo ha viajado esta mañana y ya está en Palma para someterse a nuevas pruebas. Existe la sospecha de sea una posible fractura de pómulo, pendiente de confirmación una vez se completen todas las exploraciones.

Más de 300 partidos con el Mallorca

Raíllo, pieza clave en la defensa mallorquinista desde su llegada en 2016, supera ya los 300 partidos oficiales con el club. Esta temporada lo había jugado todo en Liga y podría perderse su primer encuentro liguero del curso si se confirma el alcance de la lesión.

El equipo dirigido por Jagoba Arrasate permanece pendiente de la evolución de su capitán, que podría estar de baja hasta enero y perderse los próximo partidos del equipo en este final de año, dos de liga y uno de Copa del Rey. Otra opción a estudiar es que pudiera jugar con una máscara.