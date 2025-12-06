Muere Manolo Villanova, entrenador del Mallorca en la temporada 1984-85

Manolo Villanova (Zaragoza, 1942), quien fue entrenador del Mallorca en la temporada 1984-85, en Segunda División, ha fallecido este sábado a los 83 años en la residencia en la que vivía por su delicado estado de salud por el Alzhéimer, según ha informado El Periódico de Aragón, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca. El funeral tendrá lugar este lunes 8 de diciembre a las 10.00 en Torrero.

Manolo Villanova era una auténtica leyenda del Real Zaragoza. Exportero del club, exentrenador del primer equipo y también de la cantera, además de extrabajador de la Secretaría Técnica, recibió la insignia de oro del Real Zaragoza en el primer partido de esta temporada en el Ibercaja Estadio, frente al Andorra. Su enfermedad no le permitió acudir y recibir el cariño de todo el zaragocismo.

Villanova es una de las referencias del fútbol aragonés, tanto como futbolista y entrenador como en la labor formativa desarrollada en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y en los despachos del club. Inició su trayectoria deportiva como jugador en el Logroñés y el Deportivo Aragón antes de recalar en el Nàstic de Tarragona, el Mallorca y el Real Betis. Desde la capital sevillana fichó por el Zaragoza, en donde militó entre las temporadas 1971-75. A partir de entonces inicia su labor de entrenador.

Su paso por el Mallorca

En el Mallorca jugó en la temporada 1966-67, con 24 años, en el que fue su estreno en el fútbol profesional (Segunda División). Betis y Zaragoza fueron sus siguientes equipos hasta su retirada en 1975.

Como entrenador, Villanova comenzó dirigiendo al Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza. Ascendió al primer equipo maño en 1979, aunque fue despedido en 1981. Logró un ascenso con la UD Salamanca en 1982 y en 1984 fichó por el Mallorca.

La temporada 1984-85 con el equipo bermellón no fue lo buena que esperaba la directiva, encabezaba por Miquel Contestí. El equipo había bajado de Primera Divisón y era un claro candidato al ascenso ya que se mantenían en plantilla futbolistas como Mallo, Chano, Gallardo, Sabido, Dacosta, Amer, Delgado, Riado, Orejuela, Pepe Bonet, Higuera, Barrera o Armstrong. Además, se había reforzado con unos cuantos jugadores que debían reforzar la plantilla, entre ellos Preciado o Benedé.

Manolo Villanova, en el Lluís Sitjar antes de un partido / Diario de Mallorca

El inicio de Liga fue complicado con solo cinco victorias en 12 jornadas y una derrota en la siguiente, en el Lluís Sitjar ante el Lorca (1-3, con un doblete del entonces desconocido Villalustre) que encendió a la afición mallorquinista.

De hecho, al final del partido se concentraron cientos de aficionados en la salida de los vestuarios, en la entrada principal –que daba a la plaza Barcelona–, para hacer ver su enfado a los jugadores. Entre los gritos, destacaron los que recibieron Benedé y Preciado, o el mismísimo Villanova, que tuvo que escuchar uno que se convirtió en clásico a lo largo de la Liga: “¡Villanova, Gallardo!”. La razón, la preferencia del técnico por situar a Benedé de líbero en vez de Gallardo, el histórico capitán bermellón.

Tragedia tras salir del Mallorca

Acabada la temporada, con el Mallorca séptimo y lejos de pelear por el ascenso, Manolo Villanova abandonó el club. Firmó por el Hércules y ese mismo verano de 1985 la tragedia se cebó con el aragonés. Sufrió un accidente de coche viajando a Zaragoza, para recoger las pertenencias que le habían llegado desde Palma, falleciendo su mujer, dos hijos y otros dos familiares.

Volvió al Zaragoza en 1987, logrando un quinto puesto en La Liga antes de dimitir. Después dirigió al filial maño, Huesca, Recreativo de Huelva o Sariñena, incluyendo periodos con el primer equipo y el filial del Zaragoza hasta 2009.