El Mallorca, el estudiante sin ganas y poco exigido

El Real Mallorca de la presente temporada es un alumno poco fiable. Es aquel estudiante que va dejando las materias por el camino para dar un arreón al final, salvar los muebles y el año que viene será otra historia.

Y esta historia ya me la conozco. No es el primer Mallorca que cae en esa tentación. Y le pasa como a los alumnos malos, que no sabes nunca si realmente estaba capacitado para algo más o se trata simplemente de la dejadez de un vago.

El Mallorca no progresa adecuadamente, sino que va dejando las tareas para el septiembre escolar, que es el mayo futbolístico, y en la última semana salva los muebles.

No obstante, hay alumnos que, por ir dejando, acumulan demasiadas tareas y cuando llega el final no pueden con todas ellas y se caen con todo el equipo, y nunca mejor dicho.

El camino está marcado. El Mallorca de Arrasate es un alumno que en los exámenes finales tratará de hacer lo que no ha hecho en todo el ejercicio y como hay alumnos peores, pasará de curso sin pena ni gloria, pero pasará de curso; y habrá quien considere que esa era su obligación y no se detenga a valorar si había estudiante para mejores notas o no, dependiendo de sus ganas, dedicación o exigencia.

No me gusta lo que veo, y lo peor es que van quedando por el camino puntos, partidos, castigos, lesiones, goles (pocos) y no sé si…entrenadores.

El enero pasado fue terrible. ¿Cómo será el próximo?