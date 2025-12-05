Valjent, a la altura de una leyenda como Nunes

Martin Valjent se pondrá este viernes a la altura de una leyenda del Mallorca como Nunes. El central eslovaco, si juega contra el Oviedo (21 horas, Movistar), alcanzará los 258 partidos oficiales con el club bermellón, la misma cifra que el portugués, y se le pondrá a tiro establecer el récord de la entidad como jugador extranjero con más encuentros en la entidad palmesana.

Martin Valjent, que cumplirá 30 años el próximo 11 de diciembre, también es una leyenda del club. Tiene contrato hasta 2029 y, si mantiene el ritmo, seguirá batiendo registros en el Mallorca. Es indispensable para Jagoba Arrasate, que le queda un curso y medio de vinculación con el club, y parece muy difícil que alguien le pueda ganar su puesto en el once inicial.

El martes entró al campo en la segunda parte por Kumbulla, que jugó sus primeros minutos como titular contra el Numancia en la Copa del Rey después de lesionarse contra el Atlético de Madrid en septiembre. Como consecuencia de jugar ese encuentro, Valjent superará a Nunes contra el Elche en Son Moix. Un aliciente más para que el Mallorca vuelva a ganar en casa, pudiendo celebrar los tres puntos por partida doble.

Octava temporada como bermellón

El central eslovaco cumple su octava temporada como bermellón. Llegó al Mallorca cedido por parte del Chievo Verona, en el año que la entidad regresó a Segunda División tras ascender de la extinta Segunda División B. Su primer curso acabó de la mejor forma posible: regresando a Primera División. La entidad bermellona abonó la cláusula de la opción de compra, alrededor de un millón y medio, al club italiano y Valjent fichó por el Mallorca.

En la temporada siguiente descendieron, pero su paso por Segunda fue corto ya que volvieron a ascender a Primera. Ha conseguido cuatro permanencias, ha jugado una final de la Copa del Rey y también una semifinal de la Supercopa de España. Su nombre estará ligado al de Antonio Raíllo, ya que en estos años se han convertido en una de las parejas más longevas del fútbol español.

Su primer gol en Primera, la temporada pasada

En sus 257 encuentros con el Mallorca, Martin Valjent ha jugado 175 en Primera División, 66 en Segunda, 15 en Copa del Rey y 1 en la Supercopa de España. Al central eslovaco le han mostrado 38 tarjetas amarillas y ninguna roja.

Ha marcado cuatro goles como bermellón. El primero en Segunda contra el Tenerife y, la temporada anterior, se destapó como un anotador en el tramo final del curso con tres tantos. Vio portería contra el Sevilla, Celta y Real Madrid, todos en la segunda vuelta.

Es un hito, pero lo más importante es que parece que no será el último para Martin Valjent.