La opinión de Toni Ruiz del Oviedo-Mallorca: Sin ambición no hay premio mayor

A primera vista, todos los partidos parecen tener el mismo valor. Sin embargo, cuando se trata de enfrentarse a un rival directo en la lucha por la permanencia, el triunfo adquiere un peso doble. Ese fue el escenario del Mallorca en Oviedo: ganar significaba no solo dar un salto de calidad en la clasificación y alejarse de la zona peligrosa, sino también hundir a un adversario en esa misma batalla por evitar el descenso. Para lograrlo, hacía falta ambición y asumir riesgos, porque en este tipo de duelos nadie regala nada. Los de Arrasate sabían que el triunfo no llegaría sin esfuerzo.

El inicio del encuentro mostró a un Mallorca consciente de la necesidad de imponerse desde el primer minuto. La presión alta y la intensidad inicial dieron paso a un dominio alterno, con ocasiones para ambos equipos. La más clara fue la de Virgili, que obligó al portero local a lucirse. Hasta tres remates entre los tres palos lograron los de Arrasate, pero fue un espejismo: al equipo le faltó conectar más con Darder, que volvió a firmar un partido discreto. El Oviedo se sostuvo gracias al talento de Cazorla y, sobre todo, de Aaron, aunque el conjunto de Carrión volvió a evidenciar su principal problema: la falta de gol.

Se esperaba un paso adelante en la segunda mitad, con un Mallorca más valiente y menos atado al doble pivote defensivo. Sin embargo, la primera sustitución sorprendió: Morlanes entró por Darder, en lugar de Pablo Torre. Las expulsiones de Cazorla y Viñas, justas pero tardías, no cambiaron el guion. Apenas hubo ocasiones claras, salvo un disparo de Asano que pudo haber significado una victoria tan necesaria como previsible en este tramo de la temporada, donde los mallorquinistas se enfrentan a rivales de un potencial similar o inferior.