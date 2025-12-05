El Mallorca se juega más que tres puntos en Oviedo

El Mallorca afronta esta noche un partido crucial en Oviedo (21:00 horas/ Movistar) para su devenir en esta Liga. El encuentro que se disputará en el Carlos Tartiere es trascendental para ambos equipos. En el caso de los bermellones, situados a un punto del descenso, una victoria daría un respiro tanto en lo clasificatorio como en lo anímico, y una derrota provocaría nervios y enrarecería aún más el ambiente. De hecho, el conjunto balear podría caer a la zona roja.

Tras el fiasco de la semana pasada ante Osasuna, donde se dejaron escapar dos puntos vitales en el descuento tras haberse colocado con un 2-0 a favor, el choque ante el conjunto asturiano, colista en la tabla, cobra una importancia mayúscula.

Los de Arrasate llegan con tan solo dos días de descanso después de ganar al Numancia en la Copa del Rey (2-3). Teniendo en cuenta las rotaciones que se produjeron ante el cuadro soriano, se prevé que el técnico opte por el mismo once que ante los navarros. El Real Oviedo, en cambio, ha gozado de más margen para preparar el choque tras caer el sábado pasado ante el Atlético en el Metropolitano (2-0). Los de Luis Carrión quedaron eliminados a las primeras de cambio el torneo del K.O. contra el Ourense, por lo que no han tenido partido entre semana.

El encuentro ante los ovetenses puede significar un antes y un después en la temporada del Mallorca. Tal y como dijo Arrasate en la rueda de prensa previa, no bastará solo con el fútbol, habrá que aportar algo más. Ese extra al que se refirió el de Berriatua será clave para doblegar al colista del campeonato. Atendiendo a las estadísticas del conjunto balear ante los últimos clasificados desde el año 2000 (6 victorias, 11 empates y 21 derrotas en 38 encuentros), los futbolistas deben tener claro que no deben relajarse en ningún momento. Lo que ocurrió ante Osasuna no puede volver a suceder.

Enfrente estará el equipo que menos ha marcado de toda la Liga, con siete goles. En las 14 jornadas disputadas hasta ahora, solo han visto puerta en cuatro. Otro de los datos negativos que arrastran es el de su entrenador: Carrión es el peor técnico debutante en la historia de Primera, con 6 empates y 9 derrotas en 15 partidos (dirigió nueve en Las Palmas).

Además, los bermellones tan solo han perdido uno de sus últimos 18 partidos ante el Oviedo en los últimos 33 años. Aunque como ya se vio ante Osasuna, estas estadísticas están para romperse: los navarros llevaban un gol como visitantes y en Son Moix marcaron dos en diez minutos.

El Mallorca se encomendará a la dupla de Muriqi y Jan Virgili para sacar más que tres puntos en su visita al Tartiere y alejarse así del descenso antes de su último partido del 2025 en casa.