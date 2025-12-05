Fútbol
L'opinió de Ricard Pla de l'Oviedo-Mallorca: A base d’empatar no es manté la categoria
Oviedo i Mallorca, dos dels equips més necessitats de punts de la lliga, ens obsequiaren amb un partit horrorós, impropi de la que anomenen la lliga de les estrelles. El més noticiable varen ser les dues expulsions que va patir l’equip local a falta de poc per acabar la tortura del joc. En dos minuts, l’Oviedo es va quedar amb nou jugadors i el Mallorca va ser incapaç de crear el més mínim perill.
Si hem de rescatar alguna cosa, varen ser alguns moments de la primera part, i si haguéssim de fer un titular dedicat a Jan Virgili aquest l’hauríem de definir com la frustració del davanter català. Virgili va protagonitzar les millors oportunitats per desfer el zero a zero, però es topà amb el millor jugador dels asturians, el porter Aaron. En una de les millors jugades que li recordam a l’equip, començada per Sergi Darder i acabada per Virgili, només la gran intervenció del porter va evitar un gol cantat. A partir d'aquí tot es va convertir en un despropòsit, amb dos equips només pendents de no perdre la pilota i no encaixar.
La pregunta ara és saber on podrà guanyar el Mallorca si no ho ha fet en el camp del darrer classificat de la lliga?. L’equip d’Arrasate continua amb el mal endèmic de crear poc futbol i de mantenir un cert criteri quan te la pilota. Per cert, tampoc no entenem molt bé els canvis de l’entrenador basc. Treure del camp a Sergi Darder per donar entrada al jugador més intranscendent de la plantilla, Morlanes, sembla no tenir gaire sentit, a no ser per lesió. Però aquesta és una decisió de Jagoba Arrasate i, evidentment, s’ha de respectar. En definitiva, el Mallorca no millora, continua mostrant signes de no se sap ben be que i no acaba de sortir de la zona delicada. Ahir alguns parlaven d'una “semifinal”, la pròxima jornada a Son Moix, davant l’Elx s'acosta a una final.
