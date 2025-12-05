Jagoba Arrasate: "Paso a paso es difícil salir de donde estamos"

Jagoba Arrasate se marcha del Carlos Tartiere visiblemente insatisfecho con el empate y con la actuación del Mallorca, sobre todo en la parcela ofensiva: "Nos ha faltado generar más con balón. No hemos estado finos".

Los bermellones suman otro punto que vuelve a ser insuficiente: "Catalogo el punto como mal menor, tanto hoy como el otro día (frente a Osasuna). Sumas dos puntos y das ese pasito pero no es suficiente. Paso a paso es difícil salir de donde estamos. Necesitamos un golpe en la mesa, ojalá sea el siguiente partido en casa. Necesitamos mejorar ese ratio de jornadas/puntos".

"Para eso tenemos que darle continuidad a los momentos con balón. Cuando hemos jugado hacia delante y hemos conectado con Jan, Mateo, Muriqi... En el segundo tiempo nos ha costado más. La producción ofensiva tiene que mejorar", ha insistido el de Berriatua.

El empate será "bueno" si se logra la victoria el próximo sábado ante el Elche, aunque Jagoba deja claro que no se conforma con el resultado: "Podemos hacer bueno el punto si le ganamos al Elche, pero no es lo que buscábamos".

Las ocasiones más claras del conjunto balear han venido a través de Jan Virgili, al que le falta algo de "finura" de cara al gol, según manifiesta el técnico vizcaino: "En la primera que tiene la saca bien Aarón. Pero en la segunda, si hace otro control se le abre la posibilidad de hacer gol. Tiene margen de mejora y nosotros le ayudaremos para que estas situaciones que está generando terminen en gol".

Sobre Antonio Raíllo, que ha recibido un fuerte golpe en el pómulo en la última jugada, Arrasate se ha mostrado "preocupado": "Parece que puede tener una fractura y pasará la noche aquí. Lo tiene hundido, no sé si hay alguna fractura pero tiene pinta".

Preguntado por los cambios, el técnico bermellón ha reconocido que podría haberlos hecho de otra manera, pero alude al "orden" como argumento a las sustituciones que ha realizado: "Claro que se pueden hacer otros cambios y otro tipo de cambios también, pero necesitábamos esos ajustes. Es el hecho de ir a ganar desde un orden, porque ellos también aprietan y cuando ha entrado Hassan han echado el campo cuesta abajo. Podía hacer otros cambios, pero esta semana también ha sido diferente porque algunos jugadores venían cansados del martes"

El Oviedo ha terminado el partido con dos jugadores menos tras las expulsiones de Cazorla y Viñas. "Si paras la imagen y enseñas el frame, se tienen que ir a la calle los dos. En el campo no hemos protestado ninguna, pero es el fútbol que tenemos ahora. En la segunda no sabíamos ni que estaba revisando. Si te llaman del VAR y te enseñan esa imagen, al árbitro no le queda otra que expulsar a los jugadores", ha expresado Jagoba sobre las dos tarjetas rojas que ha visto el cuadro asturiano.