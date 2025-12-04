Jagoba Arrasate, sobre cómo ganar al Oviedo: "Hay que poner otras cosas aparte del fútbol"

Jagoba Arrasate tiene muy claro que este viernes hay en juego algo más que tres puntos contra el Oviedo (21 horas/Movistar). El entrenador del Mallorca asegura que quien gane se llevará un "premio muy grande". Los bermellones darían un salto de calidad en la clasificación y los asturianos, que van colistas, se acercarían a salir del descenso. La receta que da el técnico de Berriatua es clara: "Hay que poner otras cosas aparte del fútbol para ganar".

"Tenemos claro que es un partido muy importante. Hay que dar el callo en un contexto difícil. Tenemos que igualar la necesidad y la frecuencia para sacar el juego que tenemos. Para ganar este tipo de partidos aparte del fútbol hay que poner otras cosas. En eso no podemos fallar: en la intensidad, el rigor, la concentración y la agresividad. Van a ir al límite y el encuentro de este viernes les puede cambiar el devenir de la Liga. Podemos dar un golpe positivo dejando en una mala situación al rival o puede suceder lo contrario: que el golpe sea para nosotros y que el rival se nos enganche", subraya.

El Mallorca llega después de ganar al Numancia en Copa del Rey, en cambio el Oviedo está más descansado ya que no ha tenido partido entre semana. "Hemos trabajado toda la semana en dos grupos", cuenta Arrasate y añade: "Hasta el miércoles no lo hemos podido tener en la cabeza, aunque tampoco es una excusa. Ojalá tengamos más semanas con tres encuentros. Sería una buena señal".

El encuentro de este viernes puede ser un punto de inflexión para el equipo: "Si ganamos haríamos un poco bueno el punto del otro día. Saltaríamos en la clasificación y nos daría autoestima. Hay que tener muchas cosas en cuenta porque de conseguir la victoria tenemos un premio muy grande”.

"También hay que pensar que una derrota nos mete en problemas. Solo por eso queremos tener un buen finde porque el premio es grande. En la jornada quince los dos equipos tenemos necesidad", reafirma,

El técnico bermellón ha dejado muy claro que Kumbulla está recuperado, pero no se plantear cambiar el sistema: "La idea es seguir jugando con cuatro". Sobre la titularidad en la portería, también ha cerrado el debate: "Pichu Cuéllar ha hecho historia y siempre está preparado, pero seguirá jugando Lucas Bergström".

Arrasate admite que desconocía la mala estadística del Mallorca contra los colistas en este siglo después de 38 encuentros (6 victorias, 11 empates y 21 derrotas): "No lo sabía, pero no me dice nada. Fuimos colistas a Sevilla y ganamos. Hay que respetar y ponerse en la frecuencia de ellos”.