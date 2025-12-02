Fútbol | Copa del Rey
El 'Pichu' Cuéllar se convierte en el jugador más veterano en jugar con el Mallorca
El guardameta de 41 años ha vuelto a disputar un partido oficial después de 555 días
Supera a Pep Lluís Martí, que ostentaba el récord con 40 años y 33 días
El 'Pichu' Cuéllar ya es historia del Real Mallorca. El guardameta se ha convertido este martes en el jugador más veterano en defender la camiseta del club bermellón, con 41 años y 189 días. El récord lo ostentaba hasta ahora Pep Lluís Martí, que disputó un partido en Segunda División ante el Girona con 40 años y 33 días.
El extremeño ha sido la gran novedad en la portería en el choque ante el Numancia. Arrasate ya anunció en la rueda de prensa previa que supliría a Bergström para el encuentro de Copa del Rey ante el conjunto soriano. Cuéllar, además, ha vuelto a jugar un partido oficial 555 días después, desde el 26 de mayo de 2024, cuando jugó contra el Getafe en el último partido de la era Aguirre.
Este récord supone todo un logro para el portero, que ha asumido su rol de tercer guardameta en la plantilla y al que la lesión de Leo Román le ha abierto las puertas para jugar en Copa.
