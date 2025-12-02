Jagoba Arrasate: "Hemos sufrido, pero por suerte hemos pasado"

Jagoba Arrasate no escondió lo mal que lo pasó viendo al Real Mallorca pedir la hora para superar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Numancia. "Hemos sufrido, en el segundo tiempo hemos dejado de hacer cosas que habíamos hecho en el primer tiempo y ellos han dado un paso al frente. Esta es la magia de la Copa, hay momentos trepidantes, pero por suerte hemos pasado y eso es lo que queríamos", ha afirmado.

"En un primer tiempo hemos hecho las cosas bien, con mucha seriedad y dando pocas opciones al Numancia. Y en ataque hemos sido incisivos. Nos ha tocado sufrir, con el tercer gol no hemos controlado el partido y cuando no tienes control puede pasar esto, sufrir hasta el final", ha añadido.

El técnico de Berriatua se mostró especialmente enfadado al final del choque al observar cómo los suyos no eran capaces de controlar el partido, precisamente lo que les condenó a empatar ante Osasuna el pasado fin de semana. "El cabreo venía porque no tenemos un partido tranquilo. Lo podíamos gestionar de otra manera. Enfrente hemos tenido un rival que ha apretado. Me he cabreado porque hemos tomado malas decisiones. En el ida y vuelta hemos tenido ocasiones de hacer el cuarto y no lo hemos hecho", ha concluido.