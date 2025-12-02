Cuéllar y diez más en Soria

Una Copa para pasar el mal trago de la Liga. Así afronta el Real Mallorca el complicado choque de esta noche en Los Pajaritos ante el Numancia (19:00 horas/Movistar), correspondiente a la segunda eliminatoria del torneo del K.O. Los bermellones, a los que prácticamente no les ha dado tiempo a reflexionar sobre lo que ocurrió ante Osasuna, están obligados a demostrar que la Copa sí interesa y que aspiran a llegar lejos en la competición.

A pesar de que la situación en Liga no es ni mucho menos boyante y se mira mucho más qué resultados consiguen los equipos que ocupan la zona de descenso antes que los que están por encima, el Mallorca quiere seguir cumpliendo en la Copa del Rey, y para ello deberá dar el callo en un estadio que añora la Primera División y los grandes enfrentamientos.

Tras pasar con lo justo ante el modesto Atlètic Sant Just de la Regional catalana, Jagoba Arrasate espera que los futbolistas aprendiesen de la lección, ya que a muchos de ellos les va a tocar repetir en el once. La gran novedad será Pichu Cuéllar en portería.

El extremeño, cuando arranque el encuentro, se convertirá en el futbolista más veterano en la historia del club en disputar un partido oficial a los 41 años y medio de edad. Todo un logro para el portero, que ha asumido su rol de tercer guardameta en la plantilla y al que la lesión de Leo Román le abre las puertas a disputar un partido.

En defensa, se espera el regreso de Marash Kumbulla después de dos meses fuera, tras lesionarse en el partido ante el Atlético de Madrid. Junto a él estarán Mateu Jaume, David López y Salhi, del filial. En el centro del campo, todo apunta a que Antonio Sánchez, Morlanes y Pablo Torre deberán llevar la batuta del encuentro, con Asano y Llabrés o Domènech en las bandas. Arriba, Abdón, que apenas cuenta en Liga, será el encargado de finalizar las jugadas.

Por su parte, el Numancia se prepara para desafiar al Mallorca en un choque al que llega con un plus de motivación por enfrentarse a un combinado de primer nivel, algo que no ocurría desde hace seis años. El buen momento de forma de los sorianos desde la llegada del entrenador leonés, Ángel Rodríguez, el pasado mes de septiembre, se traduce en cuatro victorias acumuladas y un empate, por lo que tratarán de ofrecer su mejor versión para romper todas las quinielas.