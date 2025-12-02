Abdón supera a Cristiano Ronaldo en goles en Copa del Rey

Seguramente sea el dato que muchos no esperaban ver este martes. Abdón Prats ha superado a Cristiano Ronaldo en tabla de goleadores históricos de Copa del Rey. Con su doblete ante el Numancia, el artanenc se sitúa por encima del astro portugués, con 24 goles en 36 partidos. El luso marcó 22 en los 30 que disputó.

Abdón es el máximo artillero histórico del Mallorca en el torneo del K.O. Es su competición fetiche. En la clasificación de jugadores activos, tan solo se sitúan por encima suya Leo Messi (56), Antoine Griezmann (27) y Karim Benzema (25). Algo más lejos se queda del top-3 histórico, que lo ocupan Telmo Zarra (81), Josep Samitier (70) y el propio Messi.

Cabe mencionar que uno de los goles que se le otorgan al de Artà es el que marcó ante el Atlètic Sant Just en primera ronda. El tanto fue en propia puerta pero en el acta oficial se le computó al '9' del Mallorca, por lo que oficialmente ya supera a Cristiano Ronaldo. El próximo puede ser Benzema, que se encuentra jugando en Arabia. La oportunidad para Abdón es clara.