Jagoba Arrasate: "Vamos más que avisados al partido ante el Numancia"

Que el Real Mallorca vuelva a jugar apenas tres días después de la decepción por el empate ante Osasuna es quizá la mejor receta. Jagoba Arrasate, técnico de los bermellones, ha afirmado que ya han dejado atrás el choque frente a los navarros y que están mentalizados de superar al Numancia en la Copa del Rey. "Hemos dado carpetazo al partido de Osasuna. Lo hemos visto y analizado. Solo pensamos en el de mañana. No hay margen de error y hay que ganar. El equipo está mentalizado", ha comentado.

"El Numancia nos va a poner las cosas muy difíciles, en casa es un equipo muy fuerte. Es un equipo de Segunda RFEF y tenemos la experiencia del año pasado, vamos más que avisados", ha añadido.

El técnico de Berriatua, que dirigió al Numancia años atrás, ha avisado del peligro que entraña enfrentarse a ellos en su estadio. "Desde que ha cambiado el entrenador los resultados han mejorado. Es un equipo muy fuerte en casa. En su grupo es un equipo dominador. No descartamos que cambien el dibujo para protegerse más. Conocemos a los jugadores y conozco lo que es la Copa para el Numancia. Cambió su historia como club y saben que a un partido pueden plantar cara a un equipo de superior categoría", ha analizado.

Tras anunciar que Pichu Cuéllar será el portero titular, lo que le convertirá en el futbolista más veterano en jugar con el Mallorca un partido oficial, espera que los que jueguen en Los Pajaritos lo hagan mucho mejor que en la anterior eliminatoria frente al Atlètic Sant Just. "La alineación será bastante parecida a la del Sant Just, pero espero que las prestaciones sean otras porque necesitamos elevar ese nivel para imponernos al Numancia".

"No viajan ni Maffeo ni Mojica por el tute que llevan y por la proximidad del siguiente partido. Salhi y Orejuela son dos perfiles muy diferentes y nos van a ir bien mañana. Ayer entrenó con nosotros y por eso está en la convocatoria", ha añadido.