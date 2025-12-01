Horario y dónde ver por televisión el Numancia-Mallorca

El Mallorca quiere olvidarse del empate contra Osasuna cuanto antes. Dolió más que, por sumar un punto, porque la sensación es que se perdieron dos. Los pupilos de Arrasate tuvieron que aguantar un 2-0 a favor en el 80, pero con dos ocasiones aisladas los de Lisci pusieron el 2-2 en el marcador. Unas tablas que no sirvieron para confirmar la línea ascendente del equipo.

El Mallorca se enfrenta al Numancia en segunda ronda de la Copa del Rey después de eliminar al Atlètic Sant Just en la primera. Se ganó 0-2, pero la imagen del equipo no fue la mejor. De hecho, el técnico vasco criticó el partido de sus jugadores: ""Estoy muy enfadado con el primer tiempo. El inicio ha sido prometedor, no hemos apretado bien y, a nivel defensivo, hemos concedido ocasiones muy claras. No sé por qué ha sucedido. Había gente que llevaba tiempo sin jugar y había ganas, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Hay que tener más dignidad y orgullo. Por suerte, lo hemos entendido al descanso", añadió.

El Numancia superó al Arenas de Getxo enprimera ronda por 3-0 y su situación en Liga es buena, pero aspira a más. El equipo soriano es un candidato a conseguir el primer puesto para ascender directamente a Primera Federación, pero ocupa el cuarto lugar a cuatro puntos del Gimástica Segoviana.

El encuentro se disputa este martes 2 de dciembre y se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga.