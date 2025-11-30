La pesadilla de Boyomo se repite en Son Moix

Boyomo le ha quitado la victoria dos veces al Mallorca en el tiempo de descuento en Son Moix en menos de diez meses. El central franco–camerunés se está acostumbrando a amargar los encuentros a los bermellones. Lo hizo la temporada pasada y tambiéneste sábado en una acción a la desesperada en la que le gana la partida a Mojica y, con un remate propio de un delantero centro, bate a Bergström para poner el empate a dos.

El Mallorca es la víctima favorita de Boyomo. Es una pesadilla para los bermellones porque en los últimos dos encuentros entre ambos equipos le ha ‘robado’ cuatro puntos a los de Arrasate, que sigue sin conseguir un triunfo ante su exequipo después de tres ocasiones.

El franco-camerunés ha marcado tres goles desde que llegó el verano pasado al conjunto navarro y, sus dos últimos tantos, han sido precisamente en Son Moix en un contexto similar. En ambos casos, los bermellones necesitaban vencer. En febrero de 2025 para cortar su mala racha de derrotas y justo cuando parecía que podían conseguirlo, Boyomo marcó en el 94 en una jugada al final. Su primer remate lo paró Greif, pero en el rechace, que le cayó precisamente a él, superó al guardameta eslovaco.

La casualidad golpeó en dos ocasiones. Y eso que parecía que iba a ser un mal día para él porque cometió el claro penalti sobre Virgili. «El árbitro nos dice que la de abajo, no el agarrón. Por eso no señala roja», explicó Arrasate en rueda de prensa sobre la acción.

Boyomo se redimió. Con el 2–1 Osasuna se echó hacia arriba y volvió a atacar por acumulación en la búsqueda del empate. En un balón al área, Torró prolonga el esférico y Boyomo se zafa de Mojica para marcar tras un remate complicado. En primera instancia, el asistente señala fuera de juego, pero el VAR rectifica y da gol. Por segunda vez, el zaguero amarga el encuentro a un Mallorca necesitado que continúa sin sumar más puntos que jornadas después de quince encuentros y ahora ya ha comenzado el tramo más asequible de la primera vuelta.