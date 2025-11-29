Muriqi: “Hasta que nos metieron el primer gol pensaba que ya habíamos ganado”

“No sé qué decir”, ha explicado Muriqi, autor de los dos goles del Mallorca ante Osasuna, quien ha resumido así el partido: “Desde el primer tiempo era el partido que esperábamos: los dos equipos esperaban un fallo del rival. En el segundo tiempo hemos metido dos goles en cuatro minutos contra un Osasuna que había estado cerradísimo todo el partido y, la verdad, hasta que nos metieron el primer gol pensaba que ya habíamos ganado”. “Pero el fútbol es así”, ha sentenciado.

“Te meten dos goles y te vas con las manos vacías. No estamos contentos, la verdad. Tal como ha ido el partido, creo que hemos merecido ganar”, ha señalado el delantero kosovar, que ha añadido: “En los últimos diez minutos nos sometieron en nuestra casa. Vamos a analizar nuestros fallos y a seguir adelante”.

¿Relajación?

Sobre si hubo relajación, Muriqi ha respondido: “¿Relajación? Sí… Bueno, no creo; no quiero decir relajar, pero creo que, como tienes ese resultado, sin querer piensas más en defender. El rival tiene más pelota, más balón. Tú corres sin balón, que es peor. Entonces, al final... Un final que no pensábamos, la verdad”. “Después de 70 minutos de partido, 2-0 ganando, no imaginábamos esta situación”, ha admitido.

Para concluir, el delantero del Mallorca ha expresado: “Lo siento, lo sentimos todo el equipo, pero nada, a seguir, no queda otra. La verdad es que me gustaría ganar con mis goles: ganar 2-0, 2-1 también. Es el fútbol; estas cosas hacen que sea bueno para una parte y malo para la otra”. “No queda otra: vamos a trabajar más, a analizar nuestros fallos y a seguir adelante”, ha finalizado.