El mallorquinismo se rinde a Rafa Nadal
La entidad bermellona le ha entregado el primer 'Dimoni d'Honor' antes del encuentro contra Osasuna este sábado en Son Moix
El mallorquinismo se ha rendido a Rafa Nadal antes del encuentro contra Osasuna. Miles de seguidores bermellones han ovacionado al mejor deportista español de la historia casi un año después de su último partido como profesional. El Mallorca le ha reconocido con el primer 'Dimoni d'Honor', un premio que lo han creado para "homenajear a aquellas personalidades de las Islas Baleares que, a través de su excelencia, trayectoria y valores, han dejado una huella relevante en la sociedad y representan el espíritu del mallorquinismo".
Rafa Nadal ha entrado al terreno de juego acompañado de Alfonso Díaz, que ha sido quien le ha entregado el premio. Posteriormente, se ha hecho una fotografía con el once titular bermellón y se ha marchado saludando a Alessio Lisci, entrenador de Osasuna.
Este sábado, en la edición inaugural del galardón, el club le ha otorgado el premio al tenista manacorí porque es una "figura universal cuya carrera deportiva y humana ha proyectado el nombre de Mallorca en todo el mundo. Su compromiso, humildad y espíritu de superación encarnan los valores que inspiran este nuevo galardón".
El Mallorca quiere que el ‘Dimoni d’Honor’ se convierta en un símbolo de agradecimiento hacia quienes han contribuido de manera ejemplar al prestigio y al crecimiento de la isla, tanto en el ámbito deportivo como en el social, cultural o profesional.
Antes de la entrega, el coro del Colegio Sant Josep Obrer ha amenizado el ambiente con una buena actuación del Eye of the Tiger de Survivor.
