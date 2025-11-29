El Mallorca busca ante Osasuna una victoria clave para alejarse del descenso

El mensaje más repetido estos días por Son Moix y Son Bibiloni ha sido el de transmitir tranquilidad sobre el partido de este mediodía ante Osasuna (14 horas/Movistar). La intención no es otra que quitar hierro a un choque que puede ayudar a definir el futuro más inmediato del Real Mallorca. Casi nada. Doce puntos los bermellones y once los rojillos, que no ocupan posición de descenso por un mejor golaverage.

Un triunfo daría una tranquilidad enorme a los de Arrasate, que por primera vez este curso verían cómo su puntuación superaría el número de jornadas disputadas. Además, permitiría ver con otros ojos el complicado duelo que les espera el viernes que viene en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, otro rival directo por la permanencia. Con un empate —que sería un ni fu ni fa— o una derrota, el equipo entraría de nuevo en un estado de nervios general y correría el riesgo de volver a caer en posiciones de descenso.

La estadística y el pésimo curso de Osasuna a domicilio inclinan la balanza hacia el Mallorca, pero los bermellones también se han caracterizado por ser demasiadas veces un mal llamado “equipo aspirina”, por lo que se puede esperar cualquier cosa. El conjunto navarro solo ha ganado una vez en Son Moix en los últimos quince choques, un dato demoledor al que se le añade también que esta campaña lleva solo un punto y un solo gol como visitante.

La importancia de ganar este partido, que mandaría a los bermellones a los 15 puntos, hará que Arrasate, en un nuevo partido contra sus ex, recupere de nuevo en el once a Sergi Darder y Vedat Muriqi, ambos suplentes en el último encuentro ante el Villarreal. En el caso del de Artà, la decisión fue puramente táctica en favor de Pablo Torre, que realizó un buen partido pero, a priori, insuficiente a ojos del entrenador. En cuanto al kosovar, su suplencia obedeció más a un tema físico al venir de estar con su selección.

El resto del once propone menos dudas. En defensa, a pesar de la novedad de Marash Kumbulla en la convocatoria, la línea de cuatro estará formada por Maffeo, Raíllo, Valjent y Mojica. En el centro del campo, Arrasate dará continuidad a la dupla Samu Costa–Mascarell. En la izquierda estará Jan Virgili, en busca de aprovechar que Osasuna acude sin laterales derechos puros, mientras que en la derecha Mateo Joseph o Antonio, incluso Asano, cuentan con opciones de jugar.

Osasuna, por su parte, visita al Mallorca tras cinco jornadas sin conocer la victoria y una falta de gol que ha situado al cuadro navarro en la lucha por eludir el descenso. El equipo de Alessio Lisci atraviesa el peor momento desde la llegada del técnico italiano. La falta de carácter, combinada con un fútbol sin una idea clara de juego, comienza a molestar a una afición a la que jamás le ha hecho falta mucho para creer en los suyos.