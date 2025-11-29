Jagoba Arrasate: "Me voy con malas sensaciones"

Jagoba Arrasate no quiere que este disgusto se alargue. El entrenador del Mallorca se ha marchado con "malas sensaciones" después de que Osasuna igualara en los últimos minutos el 2-0 bermellón. El técnico vasco quiere pasar página cuanto antes aunque asume que tenían el partido "en la mano y se nos ha escapado".

"En el primer tiempo se han impuesto las defensas. Y lo ha cambiado el chispazo de Virgili. Hemos crecido y hemos conseguido el 2-0. Hasta el 2-1 hemos estado bien. La barrera se mueve un poco porque la tocan y chuta Raúl. En el segundo gol, es acierto de ellos también. En los últimos cinco minutos nos ha entrado la duda de ir o aguantar. Teníamos el partido en la mano y se nos ha escapado", resume.

El gol de Raúl García de falta es lo que ha cambiado el resultado. "Estábamos bien, pero el tanto nos ha afectado a nivel emocional. Cuando permites saques de banda y córners nos puede pasar esto. Lo tenemos que mejorar", explica y confiesa que sus sensaciones son malas: "Tenías la victoria en la mano y ya no la tienes. Hemos llevado bien el partido. Hemos defendido bien el área hasta el ochenta y pico. Pensábamos que teníamos el partido controlado y cuando se te va así, las sensaciones no son buenas".

“Es difícil de digerir, pero el disgusto puede durar unas horas. Hay Copa y el viernes vamos a Oviedo. Es una semana muy importante como para lamentarnos", afirma.

Arrasate piensa que los cambios que han entrado (Pablo Torre, Antonio Sánchez y Takuma Asano) no han influido en los dos goles que han recibido: "Es importante que los que salgan del banquilo aporten. Creo que en el 82 nadie ha pensado si los cambios eran malos o buenos. Luego nos costó quitar a Muriqi y Samu Costa porque jugaban bien igual que la línea de atrás. Cuando pasa algo siempre está el runrún en la cabeza. El martes tenemos que refrescar al equipo y ganar”.

Sobre la floja entrada, algo más de quince mil espectadores, lo ha achacado al mal horario: "Sábado a las 14 horas no me parece una buena hora. A mí ha gustado que 15 mil estén y la pena es que se llevan el mismo disgusto que nosotros”.

Arrasate se lamenta porque una victoria hubiera corroborado "la línea ascendente. Se arregla con entrenos y con triunfos".

“Soy el primer disgustado hoy. Tenemos una semana importante como para anclarnos aquí. Mañana iremos a entrenar Son Bibiloni, el lunes viajamos, el martes jugamos en Soria y el viernes en Oviedo", finaliza.