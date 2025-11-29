Aficionados del Mallorca en la paella gratuita que ha organizado el club: "Los mallorquinistas necesitamos un empujón como este"

La iniciativa del Mallorca antes del partido ante Osasuna ha sido un éxito. Varios centenares de seguidores bermellones han disfrutado de la previa del encuentro con una paella gratuita, sorteos y varias promociones para incentivar el lleno de Son Moix en un encuentro importante para los de Jagoba Arrasate. "Hace falta recuperar iniciativas de este tipo. Los mallorquinistas somos un poco sosos y necesitamos un empujón como este", asegura María Rosa, abonada 978, que ha disfrutado de su plato de paella: "Muy buena".

Biel Salleras, del restaurante Bon Profit de Porreres, ha preparado esta gran paella para 600 personas con 40 kilos de gambas, mejillones, almejas y 60 kilos de arroz. "Todo es natural. El sofrito lo hemos hecho en el fuego de leña". Hace más de 20 años que el club deposita su confianza en él en este tipo de eventos: "Desde la época de Cúper". "Recuerdo que cuando Eto'o jugaba en el Mallorca a veces quedaban todos los jugadores en una finca de Llubí y toreaban algunas vaquillas. Esos días ya les cocinaba yo", afirma.

Ha sido un acto que ha unido desde los más pequeños a los mayores. "Es una buena iniciativa para juntar a los mallorquinistas", dicen Àngela y Lluïsa. También ha sido un día de probar cosas nuevas para varias personas como Toshi y Yukari, que aunque llegan de Alemania, son japoneses y vienen a Son Moix para ver a Takuma Asano. "Ya lo vimos en Hiroshima y esta es nuestra primera vez aquí". "Esta previa nos ha gustado mucho, en Alemania hay más alcohol. Preferimos este ambiente".

También han disfrutado de esta iniciativa seguidores de Osasuna, que han venido para animar a su equipo y a su amigo Jorge Herrando, que juega de titular. "Lo de la paella está muy bien, pero nos ha gustado más el 2x1 en cervezas". "Tenéis mucha suerte. Echamos mucho de menos a Jagoba Arrasate. Ha pasado un año y medio y todavía no superamos su salida", cierran.