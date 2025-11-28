El Mallorca homenajeará a Rafa Nadal con el primer 'Dimoni d'Honor'

El RCD Mallorca homenajeará a Rafa Nadal con un acto muy especial en el Estadi Mallorca Son Moix, coincidiendo con la 14ª jornada de LaLiga EA Sports, en el encuentro que enfrentará al equipo bermellón con el CA Osasuna a las 14 horas.

El club quiere reconocer públicamente la trayectoria del tenista mallorquín. "Su espíritu de superación, su compromiso, su humildad y su extraordinaria carrera le han convertido en una figura admirada en todo el mundo y en un orgullo para Mallorca y para España", sostiene la entidad.

Durante el acto, el RCD Mallorca hará entrega a Rafa Nadal del primer ‘Dimoni d’Honor’, un galardón que nace con la voluntad de distinguir a personalidades mallorquinas que han destacado por su excelencia, valores y contribución a la sociedad. El club considera que no hay mejor manera de inaugurar este reconocimiento que con el mejor deportista español de todos los tiempos.

Con este homenaje, el mallorquinismo desea agradecer a Rafa Nadal todo lo que ha significado —y significa— para la isla, para el deporte y para varias generaciones de aficionados.