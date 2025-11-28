Jagoba Arrasate: "Jugando en casa tenemos más necesidad que Osasuna"

Jagoba Arrasate es consciente de que conseguir los tres puntos ante Osasuna este sábado en Son Moix es algo casi obligado. A pesar de que su exequipo llega en una situación ligeramente más delicada que el Mallorca (un punto menos en la clasificación), el técnico de Berriatua considera que el hecho de jugar en casa acentúa la necesidad de victoria para los suyos. "El equipo está bien. Creo que llevamos una línea ascendente, pero eso hay que corroborarlo cada semana. Después del último partido creo que hicimos las cosas bien. Pero cuando pierdes quieres volver a jugar, si es en casa mejor, y sacar un buen resultado. Tenemos en mente el último partido ante el Getafe y queremos repetir sensaciones y victoria. Ellos tienen un punto menos. Que nadie dude de que tenemos la misma necesidad. Y jugando en casa, creo que nosotros más", ha asegurado esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Parece que tenemos que sumar y cuando juegas en casa estás obligado a ganar. Sentir necesidad está bien, porque puede sacarte lo mejor. Pero la ansiedad no. Tenemos que calmar eso, pero sabiendo que tenemos que ser un equipo parecido al de los dos últimos partidos. Si nos acercamos a esa versión para el rival también va a ser difícil. Nos tenemos que centrar en el camino y en cómo podemos llegar a la victoria", ha añadido sobre la importancia de no dejarse llevar por la ansiedad a la hora de encarar encuentros como el de Osasuna.

Al Mallorca le restan seis partidos de Liga para finalizar la primera vuelta. Arrasate ha destacado que los resultados que obtengan marcarán el futuro del equipo, pero no se marca ninguna meta en cuanto a la puntuación que deben obtener: "Es muy importante porque quedan seis partidos para terminar la primera vuelta y nos va a marcar para el futuro. Pero no he hecho cuentas porque no sirve de nada. Si seguimos estando bien tendremos más opciones de sumar, me fijo más en eso".

Cuestionado acerca de la presencia del exbermellón Ante Budimir en el once tras estar entre algodones toda la semana, el técnico del Mallorca no ha tenido ninguna duda. "Creo que Budimir va a jugar. Si el otro día entró con el 1-2, ahora con una semana más... lo conozco y sé cómo trabaja. Pienso que va a estar. Nosotros nos fijamos en él, en Raúl García y en la gente que puede rodearlos como Víctor Muñoz, Rubén García, Aimar, Becker. No es un equipo fácil de analizar. Cambia mucho de estructura en función del rival y del resultado. Es verdad que Budimir es una garantía de éxito. Primero tenemos que hacer que no le lleguen balones francos. Y si le llegan, ponérselo difícil", ha analizado.

El de Berriatua ha reconocido que ha tenido problemas para decidir el ponce de este sábado. "He tenido muchas dudas hasta hoy. Más que nunca , porque hay gente que entró en el once y lo hizo muy bien. Eso es lo que quiere el entrenador, tener dudas hasta la víspera del partido y saber que puede contar con mucha gente", ha comentado.

Por otro lado, ha informado de que tanto Leo Román como Toni Lato están evolucionando bien de sus lesiones y de que Marash Kumbulla está apto para jugar. "Está bien. Ha hecho un gran trabajo. Tiene una lógica falta de actividad porque lleva tiempo fuera del grupo. Ya no tiene molestias, ha soportado bien las cargas y por eso ha entrado en la lista", ha concluido.