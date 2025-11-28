Horario y dónde ver por televisión el Real Mallorca-Osasuna

El Mallorca necesita ganar este sábado a Osasuna en Son Moix. Con una victoria, la tercera en casa, los bermellones comenzarían a escaparse del descenso y a coger carrerilla para afrontar un tramo del calendario más asequible, después de comenzar ante los rivales más difíciles de la Liga.

Los pupilos de Jagoba Arrasate deben seguir sumando en casa. Con un triunfo lograrían el primer objetivo para acercarse a la permanencia a final de año: sumar más puntos que jornadas. Llegan con las bajas de Lato y Leo Román, en cambio Kumbulla ya entrará en la convocatoria después de más de dos meses.

Los precedentes entre el Mallorca y Osasuna la temporada pasada no son los mejores. En el curso anterior, el primer en el que Arrasate se enfrentó a sus ex no consiguió ninguna victoria. Perdieron en El Sadar y empataron en Son Moix.

Para Osasuna es una auténtica final. Son el peor equipo a domicilio con solo un punto después de siete desplazamientos. Además, los jugadores de Lisci solo han anotado un gol lejos de El Sadar, precisamente al Villarreal.

El choque, correspondiente a la jornada 14 de Primera División, se disputa este sábado 29 de noviembre a las 14:00 horas. Se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga.