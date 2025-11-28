Arrasate, sobre la situación que vivió Valery en el Mallorca: "Que esté jugando y hable de estas cosas es una muy buena noticia"

Jagoba Arrasate, técnico del Real Mallorca, se alegró del paso adelante que Valery Fernández, exjugador de los bermellones la pasada temporada, dio al explicar los problemas de salud mental a los que hizo frente durante su estancia en la isla. El técnico del Mallorca ha reconocido que fue complicado, pero que intentaron ayudar y empatizar con él. "Es complicado. Ahora se saben cosas, pero el año pasado no lo sabíais. Nosotros lo vivimos desde dentro y en ese caso lo que hay que hacer es apoyar al jugador, empatizar con él", ha comentado en la rueda de prensa previa a enfrentarse a Osasuna.

"Pensamos que viven en una burbuja, que son unos privilegiados y que todo es bueno, pero a veces no todo es bueno. Hubo momentos complicados donde intentamos ayudarle. Ahora que esté jugando, al nivel que lo está haciendo y que hable de estas cosas es una muy buena noticia de la cual nos alegramos todos", ha añadido.

Cuestionado acerca de la importancia de tratar este tipo de patologías en el mundo del deporte profesional, Arrasate ha dejado claro que es una parte muy importante. "Siempre hablamos después de que pasen cosas así, a veces cuando están pasando no nos damos cuenta o no le damos importancia. Estamos hablando de veintitantos jugadores, con una presión brutal. Muy expuestos siempre y no es fácil gestionarlo. Es muy importante el entorno, la formación, la salud mental… y aun con todo pasan estas cosas", ha destacado.

Valery Fernández se sinceró en una entrevista en El Periódico de Aragón. El jugador del Zaragoza, que la temporada pasada estuvo cedido en el Mallorca y marcó dos goles, cuenta los problemas de salud mental que tuvo en su etapa como bermellón. "Sufrí mucho. No a nivel futbolístico, ya que empecé jugando y metiendo goles, sino a nivel personal por un tema delicado que le pasa a mucha gente y me afectó mucho. Hubo un momento en que me costaba incluso ir a entrenar y no podía rendir. Por eso, el objetivo en verano era ir a un club que confiara en mí, me tratara con cariño y yo estuviera convencido de que me pudiera ayudar a volver a tener ilusión después de haberlo pasado tan mal. El Zaragoza encajó con mis valores", confesó.