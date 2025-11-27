Valery desvela el calvario que vivió en su etapa en el Mallorca

Valery Fernández se ha sincerado en una entrevista en El Periódico de Aragón. El jugador del Zaragoza, que la temporada pasada estuvo cedido en el Mallorca y marcó dos goles, cuenta los problemas de salud mental que tuvo en su etapa como bermellón. "Sufrí mucho. No a nivel futbolístico, ya que empecé jugando y metiendo goles, sino a nivel personal por un tema delicado que le pasa a mucha gente y me afectó mucho. Hubo un momento en que me costaba incluso ir a entrenar y no podía rendir. Por eso, el objetivo en verano era ir a un club que confiara en mí, me tratara con cariño y yo estuviera convencido de que me pudiera ayudar a volver a tener ilusión después de haberlo pasado tan mal. El Zaragoza encajó con mis valores", confiesa.

El futbolista catalán admite los problemas de salud mental que padeció y cómo luchó para salir de allí: "Se habla más abiertamente, es delicado pero no eres consciente de la importancia que tiene hasta que lo padeces. Estuve medicado y me costó mucho salir de ahí porque cuando caes en un abismo tan grande te das cuenta de que la mente es muy jodida porque te incapacita a niveles muy extremos. Hay que tener cuidado con lo que se dice y con el trato a los demás intentando siempre respetarnos los unos a los otros sin mirar por encima del hombro a nadie".

Valery también explica la falsa imagen que hay que mostar en el mundo del fútbol: "En este mundillo hay que sonreír, hablar con la prensa, compartir vestuario y todo parece perfecto porque eres futbolista, pero luego vas a casa y no puedes dejar de llorar. Y es difícil, muy difícil, así que animo a todo el mundo a que busque ayuda, porque de todo se sale en esta vida".

"Es un proceso largo, sí. Tuve un pico de dos meses muy malos en los que no quieres salir de casa, sino estar en la cama y vas a los entrenamientos llorando. La cabeza te hace crack y necesitas ayuda médica. Por suerte, tengo una familia espectacular y sin su ayuda y empuje igual ni salgo de aquello, pero ahora estoy feliz aquí y eso es fundamental. Porque si no eres feliz no puedes tirar hacia delante. Prioricé la salud mental a la hora de venir aquí y estoy muy bien. Las cosas buenas ya vendrán", subraya.

En los últimos días, Valery Fernández también cuenta por qué confesó que sufre alopecia areata: "Llegó un momento en la que la gente en las redes sociales empezó a preguntarme, por ejemplo, si tenía cáncer. Fue entonces cuando decidí publicarlo y aclarar las cosas. Decirle a la gente que esto es lo que hay y que estoy bien y a gusto, aunque sea una putada porque se me cayó el pelo de golpe en diez días, pero tiene solución. Es un tema zanjado que le pasa a más gente".