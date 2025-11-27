El Real Mallorca cierra el ejercicio 2024/25 con una pérdida "controlada" de casi diez millones de euros

El Real Mallorca ha cerrado el ejercicio económico de la temporada 2024/25 con unas pérdidas de 9,9 millones de euros. Una cifra elevada pero asumible, según la propiedad, al formar parte del plan de inversión y crecimiento que están llevando a cabo.

En los últimos ejercicios, el club ha incrementado su gasto tanto en el área deportiva como en el resto (infraestructuras, negocio, etc). Tras el beneficio de 6,4 millones registrado en 2022/23, las dos campañas posteriores, en las que se realizó una gran inversión en mejoras de las infraestructuras o fichajes como los de Sergi Darder y Cyle Larin, se saldaron con pérdidas de 7,8 y 9,9 millones, situando la media del trienio en alrededor de 3,5 millones negativos por temporada.

Desde 2022, la propiedad ha destinado 42 millones a fichajes, reforma del estadio y ampliación de negocio. El CEO de Negocio, Alfonso Díaz, insiste en que esta estrategia tiene como objetivo consolidar al equipo en Primera División y situarlo de forma estable entre los diez mejores de la Liga, confiando en que esa estabilidad contribuya a elevar el valor de la plantilla y el volumen de ingresos.

Una de las consignas de la propiedad es la de no malvender futbolistas para corregir las cuentas. En el retorno a Primera tras el descenso, el plan de la entidad pasaba por traer a futbolistas más consagrados para intentar amarrar la categoría.

Una vez se está cumpliendo el quinto año consecutivo (el segundo periodo más largo de la historia del club), se ha virado hacia un modelo de fichajes apostando por la juventud con jugadores con la idea de que puedan permanecer años en la entidad, como es el caso de Pablo Torre (22) o Jan Virgili (19).

Según datos de 2Playbook, los ingresos ordinarios del Mallorca ascendieron a 72,6 millones en el último ejercicio. La recaudación de abonados subió hasta los 7,7 millones, un incremento del 21% respecto al curso anterior. Los ingresos por televisión cayeron un 6,5%, hasta los 48 millones, una reducción condicionada por la decimoquinta posición del equipo de Javier Aguirre en 2023/24, que penaliza el coeficiente de reparto.

La previsión de gasto en la plantilla esta temporada, la 2025/26, es de 61 millones de euros. En el curso 2022/23 fue de 50,5 millones, por lo que se ha aumentado en torno a diez en estos últimos tres cursos. El discurso y la idea de la propiedad es el mismo que ha ido afirmando durante el paso de los años, que no es otro que hacer que el Mallorca sea sólido en Primera División, dando "pequeños pasos" sin tomar riesgos innecesarios, en busca de la estabilidad que permita al club ir creciendo.