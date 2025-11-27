Osasuna y Oviedo: dos partidos para dar el salto

Los próximos partidos del Mallorca deben significar un antes y un después para los de Jagoba Arrasate en el campeonato. Osasuna y Oviedo, uno en casa y otro fuera. Dos rivales a los que les une lo mismo por lo que pelean los bermellones: la permanencia. La Liga de los tres equipos hasta el momento es decepcionante y, de sacar dos buenos resultados ante ellos, la situación del conjunto mallorquinista se aliviaría enormemente de cara al final de año.

En la agenda del cuerpo técnico del Mallorca los dos próximos choques están marcados en rojo. Saben que, en un año en el que no se están consiguiendo resultados positivos, las opciones para evitar la quema de las posiciones de descenso pasan por sumar los máximos puntos posibles ante los rivales directos, ya que al menos conseguirán impulso de cara a una clasificación que se está mostrando más igualada que nunca a excepción de la parte alta, pero que puede ‘romperse’ en cualquier momento y dejar aislados a equipos situados en la zona baja.

Ganar a Osasuna este sábado en Son Moix (14 horas) es un imperativo para el Mallorca. El exequipo de Arrasate, con Alessio Lisci al frente, afronta quizá sus horas más bajas en mucho tiempo. La baja de Budimir durante varias jornadas y un mercado que el propio director deportivo de la entidad navarra, Braulio Vázquez, consideró insuficiente, han provocado que el conjunto rojillo se encuentre en el alambre durante todo el curso.

La fortaleza de El Sadar ha dejado lugar a muchas dudas y la competitividad fuera de casa, donde solo han sumado un punto y anotado un gol, ha desaparecido, por lo que se trata de una gran oportunidad para los bermellones, que de vencer les rebasarían en la tabla para marcharse a los quince puntos por los doce actuales de los navarros.

Menos de una semana después será el turno de visitar el Tartiere (viernes 5 de diciembre, 21 horas) para medirse a un Oviedo que actualmente es colista de la categoría con 9 puntos, empatado con el Levante. El conjunto carbayón es el único equipo de Primera que ya ha cambiado de entrenador (destituyó a Velijko Paunovic y trajo a Luis Carrión) por los malos resultados, pero lo cierto es que no ha encontrado la forma de dar la vuelta a su situación. En casa, su bastión el curso pasado en Segunda División, tan solo han ganado un partido hasta el momento. Aunque es su baja eficacia goleadora (7 goles en 13 jornadas) la que les está penalizando.

El Mallorca, que está mostrando una buena cara últimamente a domicilio (a excepción de la derrota en La Cartuja), tiene ante sí una gran oportunidad de alejarse de un rival directo y asestarle un golpe directo al mismo tiempo. Tras los dos encuentros, tocará recibir a un Elche (sábado 14, 16:15 horas) con más juego que puntos y visitar a un Valencia (viernes 19, 21 horas) que también sobrevive por la zona baja de la tabla.