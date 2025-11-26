Samu Costa: "Ante Osasuna se va a ver una plantilla con hambre"

Samu Costa es uno de los futbolistas más en forma actualmente en la plantilla del Real Mallorca. El centrocampista portugués, autor del gol bermellón en la pasada derrota ante el Villarreal en La Cerámica (2-1), reconoció este martes durante el encendido de luces del árbol de Navidad de Son Moix que "necesitan" los tres puntos este sábado ante Osasuna. "La victoria es importante siempre y hay que encarar este partido con la máxima seriedad. Necesitamos puntos y queremos ganar una vez en casa con la afición", aseguró.

"Puedo garantizar que vamos a dar todo. Se va a ver a una plantilla con hambre y un míster con un plan de partido muy bueno, como siempre", añadió.

Osasuna acudirá a Palma en una dinámica muy negativa de resultados y siendo el peor visitante de la categoría con solo un punto cosechado hasta el momento. Pese a ello, Samu no espera ninguna confianza del equipo. "Miramos a un Osasuna que es buen equipo, que en los últimos años siempre está por ahí arriba. Tenemos que respetarle como a cualquier otro equipo. Obviamente queremos ganar, pero hay que entrenar fuerte esta semana", afirmó.

El '12' bermellón fue uno de los nombres propios del último mercado de fichajes. Fue uno de los futbolistas que más cerca estuvo de salir, al igual que Pablo Maffeo, aunque finalmente no se concretó ninguna oferta que agradase tanto al club como al jugador, por lo que tuvo que quedarse en el Mallorca. "Me siento bien. Después de verano estoy ofreciendo un buen nivel y creo que puedo dar mucho más. Para eso tengo que trabajar y ser humilde", concluyó.