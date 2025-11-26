Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera División

El Mallorca y la plantilla empiezan a negociar por las primas

El 'caso Dani Rodríguez' y la mala situación del equipo retrasó el inicio de las conversaciones

Los capitanes son los encargados de negociar las primeas con el club

Manuel Fernández

Palma

La plantilla del Real Mallorca y los dirigentes del club están en plenas negociaciones por las primas. Las conversaciones se iniciaron hace unos días y el acuerdo está ahora mismo lejano, porque ambas partes aún deben decidir sobre las condiciones que se les han ofrecido.

Por parte del club, la situación es clara: se han ofrecido unas cantidades basadas en una tabla de clasificación al final de la Liga. Entre ellas figura un bonus por proclamarse campeón. En la entidad saben que es una situación utópica, pero prefieren que quede tipificada por si ocurre un caso como el del Leicester en la Premier League hace unos años.

Retraso en iniciar las negociaciones

Los equipos suelen cerrar el asunto de las primas en pretemporada o tras las primeras jornadas de Liga. En el caso del Mallorca, estalló el caso Dani Rodríguez —uno de los capitanes— el 31 de agosto, último día del mercado de verano, y, unido a la mala situación del equipo —en descenso—, la entidad decidió esperar un tiempo prudente para tratar este asunto.

El momento ha llegado tras la mínima recuperación del equipo, tanto en juego como en resultados, y jugadores y directivos esperan cerrar un acuerdo en pocas semanas.

TEMAS

