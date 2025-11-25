Luis de la Fuente se fija en Jan Virgili: "Es un chico muy interesante"

Luis de la Fuente ha hablado en la mañana de este martes sobre varios jugadores del Real Mallorca en la entrevista que ha concedido para el programa LaZona10 de Fibwi Radio y ha confirmado que ha habido varios que han estado en alguna de sus prelistas. El seleccionador nacional ha despejado el cliché de que ser futbolista del conjunto bermellón es un impedimento para ir convocado con España y ha dejado muy claro que no se fija en el club del provienen los jugadores que convoca.

"No miramos la procedencia, miramos el rendimiento que nos pueden dar y lo que necesitamos en cada momento. En nuestro planteamiento miramos qué jugadores se adaptan y encajan mejor. Pueden ser del Real Mallorca, del Valencia... Insisto, pueden ser de todos los clubes donde hay muy buenos jugadores", ha declarado el riojano.

Entre los futbolistas sobre los que se ha pronunciado, De la Fuente ha destacado sobre todo a Jan Virgili, a quien siguen bien de cerca. "Es un chico muy interesante y que lo está haciendo muy bien con la sub-21", ha comentado sobre el extremo catalán. Otro de los jugadores a los que ha halagado ha sido Leo Román: "Es otro grandísimo portero, que también está jornada tras jornada en todas las prelistas que hacemos. Es un grandísimo portero de futuro", ha expresado sobre el guardameta ibicenco.

El técnico del combinado nacional también ha asegurado que durante estas últimas temporadas se ha fijado en Antonio Raíllo. "Sí, sí, claro que sí", ha respondido cuando fue preguntado si había tenido en consideración al capitán del Mallorca.

Otro de los que ha estado en sus prelistas es Pablo Maffeo, quien ahora ya no puede ser seleccionado tras haber elegido a Argentina. De la Fuente ha recordado que el lateral de Sant Joan Despí estuvo con él en la sub-21 de España y también ha rememorado el debut de Pablo Torre: "Debutó conmigo en mi último partido con la sub-21, en Sevilla contra Japón. Él era muy joven por aquel entonces", ha manifestado sobre el cántabro.

Durante la entrevista, el seleccionador también ha aludido a Jagoba Arrasate, a quien conoce "desde hace muchos años" y guarda "mucho respeto".